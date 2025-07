Argentina tiene déficit de inversión externa directa

El rojo de u$s 1.679 millones acumulado en cinco meses del año muestra que hay más salida que ingreso de capitales productivos. El régimen de incentivos fiscales no logra arrancar

Este saldo se deriva de ingresos totales en lo que va del año por u$s 551 millones y de egresos por u$s 2.190 millones, lo que confirma la continuidad de la tendencia negativa observada en 2024 .

El 2024 ya había marcado un punto crítico para la IED, con una caída del 54% en los flujos netos en comparación con 2023, pasando de u$s 23.866 millones a u$s 10.996 millones. El cuarto trimestre registró egresos netos de u$s 356 millones, impulsados por cancelaciones de deuda (u$s 1.425 millones) y salidas por fusiones y adquisiciones (u$s 822 millones). Parcialmente fueron compensados por reinversión de utilidades (u$s 1.158 millones) y aportes de capital (u$s 733 millones).

Los sectores más dinámicos fueron la explotación de minas y canteras (u$s 1.722 millones) y las sociedades captadoras de depósitos (u$s 782 millones), mientras que la industria manufacturera y el comercio enfrentaron desendeudamiento neto. A pesar de medidas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), los resultados no cumplieron las expectativas, y la repatriación de capitales, especialmente en el sector energético, marcó un punto de inflexión en diciembre.

El Rigi no arranca

A pesar de los proyectos prometidos bajo el Rigi, como el oleoducto en Río Negro o un buque de licuefacción con inversiones proyectadas de u$s 3.000 millones, los resultados inmediatos fueron limitados. La ausencia de nuevos proyectos de envergadura y la incertidumbre política y económica frenaron el ingreso de capitales frescos.

En conclusión, la IED en Argentina enfrenta un escenario crítico en 2025, con un saldo neto negativo de u$s 1.679 millones y una tendencia que continúa el declive de 2024.