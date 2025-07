Alejo Veliz, emocionado con su regreso a Central: "Lo que se vive acá no se ve en otra parte"

Alejo Veliz fue presentado como nuevo jugador de Rosario Central este jueves en la sala de prensa del Gigante de Arroyito y brindó sus primeras declaraciones como refuerzo del equipo de Ariel Holan. “Esto es Central, es lo que me da, lo que me brinda. Volver acá es algo lindo, no imaginé que iba a ser tan rápido, pero lo que se vive acá no se vive en otra parte” , aseguró el delantero con gran emoción.

Veliz Gigante de Arroyito.jpg Celina Mutti Lovera / La Capital

“A la gente, al socio y al hincha le debo todo”, remarcó Veliz ante los medios y resaltó: “De mi parte, ya quiero ponerme la camiseta y jugar. Le tiro una indirecta al técnico”.

Un regreso fundamental para Central

El goleador dejó atrás la difícil experiencia por el Viejo Continente para volver a donde fue feliz. “Desde mi lado, como dije desde el primer día, voy a dar todo lo necesario para dejar al club en lo más alto. Voy a disfrutar esta etapa al 200%, mucho más que la pasada”, sostuvo.

>> Leer más: Estudiantes viene por un delantero de Central que perderá terreno con la llegada de Alejo Veliz

“Tener a mi familia cerca es lo que me llena, me completa. No me sentí en ningún lugar como lo hice acá. Vine en busca de eso, llenarme y compartir con mi gente”, confesó el joven delantero, quien pasó gran parte de su infancia y adolescencia en la localidad de Bernardo de Irigoyen, a menos de 100 kilómetros de Rosario.

En la misma línea, sumó: “Estuve en el primer mundo, sí. Quizás no me fue como uno lo esperaba, es la realidad. Pero me faltaba esto, estar cerca de mi familia y volver a llenar el corazón”.

Su gran amor por los colores

En su primera etapa como futbolista profesional, Veliz creó un fuerte vínculo con los hinchas canallas a fuerza de goles. “Desde el día que me fui no me perdí un partido. A la hora que sea me ponía alarma. Se luchó mucho para estar acá devuelta. Hubo otras cosas, pero desde el día que apareció la oportunidad le comuniqué al club qué era lo que quería”, indicó.

“Desde que se había viralizado que podía venir Ángel (Di María) estuvimos hablando. Cuando me dijo ‘ahora faltás vos’ fue un motor que empuja. Ya estaba re loco, quería venir”, reveló entre risas el goleador.

Sobre su esperado regreso, confirmó que “desde el primer día” que se marchó a Europa la dirigencia le hizo saber que “tenía las puertas abiertas para volver cuando sea”. A su vez, explicó que “no hay nada más lindo que jugar en el Gigante de local”, ya que “siempre te da un plus” como jugador.

Veliz Central 2.jpg Celina Mutti Lovera / La Capital

El paso de Veliz por Europa

A pesar de no tener muchos minutos durante su paso por el Viejo Continente, relegado en Tottenham y en Sevilla, la reciente temporada en Espanyol de Barcelona lo vio con más minutos en cancha. “Parece que pasaron mil años. Sé que de todo se aprende. En la vida no sale todo como lo planeás, pero estoy tranquilo y muy feliz con la decisión que tomé”, señaló.

>> Leer más: Ángel Di María en Central: qué dijo el DT rosarino de Godoy Cruz, contra el que debuta el sábado

Las lesiones y la adaptación le jugaron una mala pasada tanto en Inglaterra como España, por lo que afirmó: “En Europa la vida es otra. Quizás aprendés o maduras en otro sentido. Estaba lejos de todo, solo con mi novia. No es fácil estar lejos de la familia, más para mí que soy de un pueblo”.

“Hoy me veo más maduro. En temas futbolísticos lo veremos dentro de la cancha”, asentó con expectativas por saltar al campo de juego con la camiseta auriazul.

El peso del pasado y del futuro con esta camiseta

Recién llegado a Rosario, dio detalles de un contacto fundamental para tomar la decisión de regresar a la ciudad. “Desde el primer momento le escribí a Marco (Ruben) para ver qué pensaba. Me dijo que haga lo que sienta mi corazón. Que él como hincha quería que venga”, aseguró sobre la relación con su excompañero e ídolo de la institución.

“Yo siempre quiero jugar, pero todo dependerá del entrenador. Estoy a disposición. Sé que hay un equipo formado, pero me sentí muy bien. Está Módica también, que lo vi en un nivel excelente. Yo quiero y estoy para lo que él decida”, añadió.

Finalmente, tras responder cada una de las preguntas de los periodistas presentes, concluyó: “Central es todo. Me dio la vida que hoy tengo”.