Ralf Schumacher criticó con dureza a un piloto de la Fórmula 1 y dijo que está con un pie afuera

El alemán Ralf Schumacher lanzó duras críticas contra un piloto de la Fórmula 1 y advirtió que podría quedar fuera de la categoría. "Si no se pone las pilas en las próximas carreras, probablemente ya esté afuera", dijo el expiloto germano.

Después de una de las carreras disputadas este año por el argentino, Schumacher sorprendió al afirmar que "no lo hizo tan mal", aunque enseguida remató: "No me lo esperaba".