Condenaron a una pareja por 14 intentos de extorsión y uno consumado

“Hola, te hablamos por lo siguiente. Estamos agarrando todo el barrio que está atrás de la fábrica y todos los comercios de Oroño y Seguí hasta Uriburu. Tienen que pagar 250 mil pesos y no te molestamos todo el año, o 50 mil pesos por semana”, fue el mensaje que recibió la madrugada del lunes 16 de enero un comerciante de Oroño al 4100, según lo publicado en esos días por este diario. El mismo continuaba así: “Eso es para no agarrarte a tiros todas las semanas, para no mandar a los pibes y agarrarte a alguien de ahí de tus trabajadores y darle un tiro, que no te lo prendamos fuego y muchas cosas más. Es una sola cuota, o si no pagás tenés problemas con la mafia. Atte. La Mafia. Plata o Plomo”.