Newell's: Lunari define el equipo, que tendría tres cambios para viajar a Santa Fe

El técnico Leproso volvería a retocar el once principal que empató con Sarmiento en el Coloso de cara al duelo de este viernes, a las 21.15, ante Unión

El flojo rendimiento que tuvo Newell's el último sábado en la igualdad con Sarmiento uno a uno en el Coloso del Parque obligó al técnico Ricardo Lunari a replantear nuevamente en la semana el once titular para viajar a Santa Fe. La Lepra necesita volver a sumar de a tres este viernes ante Unión para no alejarse más del único objetivo que le queda en este 2024, la clasificación a la Copa Sudamericana.

Frente al verde de Junín, el cuerpo técnico había apostado a cuatro modificaciones con los ingresos de Schott, Calderara, Cardozo y Cedrés por Armando Méndez, Martino, Altamirano y el Colo Ramirez, respectivamente. Las modificaciones no hicieron mella en el resultado y tampoco en el funcionamiento del equipo. Por esto, además de la salida obligada de Fernández Cedrés por llegar a la quinta amarilla, habría dos cambios más de nombres .

Unión vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por la fecha 20 de la Liga Profesional

En lo defensivo, al parecer el buen rendimiento del Piri Vangioni cuando le tocó reemplazar a Brian Calderara (desgarrado y con seis semanas de recuperación por delante) a los 20 segundos de partido habría convencido a Lunari para continuar entre los once titulares, postergando el regreso de Ángelo Martino, quien decidió no jugar frente a Sarmiento porque su esposa dio a luz a su hijo minutos antes de comenzar el encuentro.

En la mitad de cancha habría dos modificaciones. La primera, obligada por la quinta amarilla del uruguayo Fernández Cedrés, sería el ingreso de Valentino Acuña para compartir la mitad de cancha con Tomás Pérez. El joven volante debutó en esa posición frente a Tigre, en lo que fue el primer partido de Lunari como DT Leproso. Tras esa oportunidad, no volvió a ser titular ingresando desde el banco en algunos cotejos.

>>Leer más: Newell's: ¿el Piri Vangioni se queda adentro del elenco titular?

El otro cambio sería el regreso de Francisco González a la titularidad después de no ser tenido en cuenta entre los once que arrancan el partido durante varios encuentros. Panchito fue titular por última vez en la décima fecha frente a Central en el clásico rosarino. El mediapunta tendría una nueva chance en lugar del paraguayo Cardozo, que no termina de convencer con su juego hasta el momento.

Con este panorama, los once que saldrían al campo de juego para enfrentar este viernes, a las 21.15, a Unión en el estadio Brigadier López serían Ramiro Macagno; Augusto Schott, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo y Leonel Vangioni; Francisco González, Valentino Acuña, Tomás Pérez y Matko Miljevic; Mateo Silvetti y Juan García. Se definirá la situación del Colo Ramírez, quien arrastra una molestia, y de Éver Banega complicado desde hace varias semanas por un cuadro gripal más un desgarro. Los dos tienen pocas chances de viajar.

Práctica vespertina y viaje a Santa Fe

El plantel Leproso estrenará este jueves en horario vespertino, en Bella Vista y a puertas cerradas. Tras la práctica de la tarde, donde el cuerpo técnico ultimará detalles del funcionamiento táctico del equipo además de los trabajos en pelota parada, la delegación viajará a Santa Fe para esperar el choque ante el Tatengue en la capital de la provincia.