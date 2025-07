Auriculares y videojuegos: su uso excesivo deja secuelas en la audición y la vista

Aunque no está descripto como un diagnóstico ya se habla del "síndrome del gamer" , que reúne una serie de síntomas como irritación ocular, dolor de cabeza, visión borrosa, mala postura y tensión muscular. La miopía infantil es uno de los problemas más habituales que están atendiendo los oftalmólogos, relacionado al excesivo uso de pantallas .

El problema se agravó después de la pandemia cuando los niños y adolescentes empezaron a estar gran parte del día "pegados" a las computadoras y celulares. La pérdida auditiva , si no se dosifica el uso de auriculares a alto volumen, es otro de los efectos negativos y complicados.

La Sociedad Argentina de Pediatría viene haciendo advertencias desde hace varios años, en especial en cuanto al impacto visual. La oftalmóloga Emilce Talarn se lo confirmó a La Capital: "Cuando se trata de niños pequeños la afectación del ojo es mayor y se están adelantando las miopías unos cuántos años".

Además de generar miopías anticipadas, el exceso de pantallas provoca otras consecuencias: "Se pueden afectar zonas más sensibles del ojo: la mácula, la retina, los medios transparentes como el cristalino, por la luz azul que emiten las pantallas", describió la especialista. "Estudios a nivel mundial indican que pasar muchas horas frente a las pantallas a una distancia menor a 30 centímetros genera cambios en los ojos como sequedad, enroquecimiento, picazón y lesiones, similares a los orzuelos".

jugadores e sports auriculares

Lo que sufren los oídos

El otorrinolaringólogo Héctor Ruiz, integrante del Foro Mundial de la Audición (de la OMS) habló con este diario sobre las consecuencias auditivas de la exposición permanente a los ruidos, tal como sucede cuando se escucha música a alto volumen o con los chicos que están mucho tiempo conectados a los auriculares escuchando gritos, explosiones, ruido de tiroteos como pasa con muchos de los videojuegos que están relacionados a combates.

"Los videojuegos tienen connotaciones complicadas a nivel cerebral y oftalmológico, eso está muy estudiado, y en el oído lo que pasa es que al escuchar muy alto, más allá del 60 por ciento del poder del volumen, va a haber posibles consecuencias como la pérdida auditiva", puntualizó el médico.

"Chicos y no tan chicos usan los auriculares con sonidos elevados, muy cerca del estribo (en el oído) que no tiene tanta protección, y se da una caída en los sonidos agudos, pero al principio uno no se da cuenta, entonces cuando llega a las frecuencias medias del caracol ahí consultan, pero ya se perdieron mucho los agudos", señaló.

¿Se puede usar el auricular? Ruiz dice que no hay que demonizarlo pero sí utilizarlo con precaución y preferentemente "al 50 o 50 por ciento del potencial, nunca a full y nunca por más de tres horas".

Alarmas a nivel mundial

La pérdida de la audición a edades cada vez más tempranas es un problema de salud mundial que se viene estudiando desde hace muchos años.

Por la alta exposición a ruidos de todo tipo y también por cuestiones genéticas o enfermedades, el 5 por ciento de la población mundial "padece una pérdida auditiva con discapacidad" y de ese grupo 36 millones son chicos. "Para este año ya se espera que los números se incrementen en forma notable. Hablamos de secuelas severas que necesitan operaciones o el uso de audífonos, entre otros tratamientos", adviritió Ruiz.