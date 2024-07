El Banco Central pierde reservas y los bonos de deuda se desploman

En ese marco, las reservas brutas se hundieron u$s 198 millones hasta los u$s 27.330 millones. Se trata de su nivel más bajo desde el 27 de marzo.

En el mercado cambiario, el dólar blue cayó $ 5 y cerró a $ 1.445 para la venta en las cuevas porteñas, luego de anuncios del Banco Central flexibilizando las regulaciones cambiarias. Con esta variación, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 55,6%.

El MEP bajó $ 4,74, a $ 1.332,77 y achicó la brecha con el oficial a 43,3%. El CCL cedió $ 6,16, a $ 1.329,53. Casi sin intervención del BCRA, el CCL registró su mayor caída diaria en ocho jornadas.

De acuerdo con estimaciones privadas, se habría intervenido con u$s 100 millones entre miércoles, jueves y viernes. Pero esa cifra se elevaría a u$s 223 millones, si se consideran, además, los primeros tres días de esta semana.

La consultora 1816 informó que desde el lunes 15 julio se negociaron u$s 57 millones promedio diario, lo que se compara con alrededor de u$s 20 millones en los meses pasados. “En base a esto, podemos inferir que las ventas son por montos relevantes”, indicó. Por su parte, desde PPI, aportaron que dada la contracción de $ 133.939 millones de la base monetaria, que se dio a conocer el viernes, se puede suponer que se habría intervenido con u$s 100 millones entre miércoles, jueves y viernes de la semana pasada.

A su vez, desde Outlier, aportaron que el BCRA vendió el miércoles u$s 1 millón en el mercado del dólar oficial, con u$s 283 millones operados contra divisa mayorista entre los tres plazos en el mercado libre de cambios (MLC). “El resultado acumulado de la intervención cambiaria en lo que va de julio queda por lo tanto en u$s 223 millones”, apostaron .

“Que las reservas netas estén en un estimado de u$s 6.461 millones en negativo implica que el Central tiene un problema de solvencia pero no necesariamente de liquidez, que estimada en bonos y otros activos en moneda dura es de u$s 10.212 millones”, dijeron desde PPI. El Central confirmó su intención de esterilizar el equivalente a u$s 1.800 millones, “por lo que tendría liquidez suficiente para intervenir”, agregaron.

No obstante, sostuvieron, que con el resto de los componentes del balance del BCRA, las reservas netas o el patrimonio neto en dólares de la autoridad monetaria se deterioraría a u$s 8.261 millones.

La mano de Georgieva

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de la reunión de responsables de finanzas del G 20. La titular del organismo dijo que está comprometida en “apoyar los esfuerzos del gobierno argentino por corregir la economía para el beneficio de la población”.

Según el parte del organismo, la funcionaria mantuvo una “reunión constructiva” con Caputo, quien viene pasando la gorra por distintas instancias para conseguir dólares que apuntalen su programa económico. “Discutimos el sólido desempeño en la lucha contra la inflación, la consolidación fiscal y el apoyo a las personas vulnerables”, indicó la funcionaria en su publicación de la red X.

Pero el efecto de la foto tan buscada por el ministro de Economía se diluyó frente a la curiosidad mundial que despertó un detalle no menor de la imagen del encuentro que difundió el Fondo: una parte del brazo de Kristalina no aparece. Desde el organismo se negó que hubiera sido tratada por photoshop. Los chistes sobre “la mano invisible del mercado” solaparon cualquier mensaje político que se hubiera querido transmitir con el encuentro en Río de Janeiro.

Caputo comenzó a cumplir el jueves, en esa ciudad brasileña, una agenda de reuniones individuales con distintas autoridades mundiales. En ese contexto, se espera que, además de con Georgieva, se entreviste con la secretaria del Tesoro de los EEUU, Janet Yellen. También se juntará con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

El objetivo clave del ministro es retomar las gestiones para solicitar un desembolso de dinero al FMI para hacer frente a la caída de las reservas y darle aire al plan económico de Milei