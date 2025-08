El futuro incierto de Alejandro Garnacho: "A veces las cosas no salen bien"

“ Garnacho es un chico con mucho talento, pero a veces las cosas no salen bien. No se puede explicar con precisión por qué. Es evidente que quiere algo diferente, con un liderazgo diferente”, expresó el DT portugués durante una entrevista con ESPN en medio de la pretemporada.

La tensión alta con el entrenador

Medios británicos dieron a conocer los roces del delantero con su director técnico, desde su llegada a mediados de la temporada pasada. Los pocos minutos en cancha y algunos reemplazos “prematuros” generaron la bronca del joven futbolista, actitud que no cayó bien en el cuerpo técnico.

“A veces te adaptas a un jugador y conectas con él. Otras veces, buscas un nuevo reto, así que intentamos que todo salga bien para todos: el club, el entrenador y los jugadores. Es algo natural en el fútbol”, sostuvo Amorim.

Con el objetivo de no agrandar la polémica generada en Inglaterra sobre Garnacho, el entrenador del United remarcó: “Hay jugadores que claramente demuestran que no quieren estar aquí, y eso es normal. No son malos y yo soy bueno, yo no soy malo y ellos son buenos. Es simplemente que quieren nuevos retos”.

El posible destino de Garnacho

El futbolista, campeón de la Copa América 2024 con la selección argentina, tendría como una opción viable desembarcar en Chelsea, que recientemente se coronó en el Mundial de Clubes de la Fifa. El equipo de Enzo Fernández inició gestiones para quedarse con la joven promesa, según detalló el periodista italiano Fabrizio Romano.

Enzo Fernandez Chelsea (2).png Garnacho podría ser compañero de Enzo Fernández si sella su llegada a Chelsea.

A través de sus redes sociales, el propio Garnacho dejó en claro su interés de sumarse al conjunto londinense con distintos “likes” en posteos que mencionaban los rumores de su traspaso.

Si bien el interés es concreto y distintos especialistas confirmaron el inicio de las negociaciones, los Diablos Rojos deberán ponerle un precio para cerrar la negociación, sabiendo que, en caso de no llegar a un acuerdo, el jugador deberá permanecer relegado en el club.

Al respecto, Amorim señaló que “si el mercado se cierra -pautado para el 1º de septiembre- y ellos son jugadores del Manchester United” desde el club deberán “tratarlos en las mismas condiciones”. No obstante, aclaró: “En este momento solo estoy trabajando con los jugadores que creo que se quedarán, y los demás están tratando de encontrar una solución para sus carreras”.