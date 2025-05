La ilusión de Central: cómo quedó conformado el cuadro de octavos de final

El conjunto auriazul se quedó con un beneficio clave por ser primero, ya que en caso de avanzar de instancia jugará cada fase como local (octavos, cuartos y semis), a excepción de una potencial final. No obstante, los partidos no otorgan ventaja deportiva y deberá ganar en los 90 minutos, o en los penales, para avanzar en los playoffs.

Si los resultados acompañan a los de Holan y alcanzan las semifinales, también definirían el pasaje a la gran final en el Gigante de Arroyito. Cuatro equipos disputarán esa plaza, por lo que el posible rival de semifinales saldría de los cruces entre Independiente vs Independiente Rivadavia y Boca vs Lanús.

Entre estos equipos saldrá uno de los que disputarán la final en Santiago del Estero el próximo 1 de junio. En tanto, del otro lado del cuadro se conformaron los siguientes cruces: Argentinos vs Instituto, San Lorenzo vs Tigre, River vs Barracas Central y Racing vs Platense.