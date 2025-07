Central bajó el nivel de juego, pero lleva un largo período arriba de todos sus rivales

Un viejo axioma en el fútbol dice que “El resultado no es lo más importante, es lo único”. Por lo cual, si bien el rendimiento y las formas de juego de este Central que conduce Ariel Holan hayan bajado un poco su nivel, el aval de la tabla de posiciones echa por tierra cualquier discusión.

El inconformismo en los últimos tiempos de Central

Pero esto es fútbol donde juegan once contra once, con dos arcos, una pelota y la misma pasión. Central tuvo escaso peso ofensivo, pudo estar abajo en el marcador de no ser por una gran atajada de Fatura Broun en el primer tiempo, tras un taco de Tomás Fernández. Se tuvo que conformar con un 0 a 0. Un resultado que se repitió muchísimo a lo largo de este tercer capítulo del Clausura 2025.

Esta igualdad acrecentó la racha a tres partidos como local sin que Central pueda sumar de a tres. Algo que no parece mucho, pero que por los antecedentes cercanos, que este mismo equipo de Holan generó, son un sacrilegio.

Esa mini serie negativa comenzó con el porrazo que se dio en el 0-1 con Huracán en los cuartos de final del Apertura 2025 y continuó con el pálido 1 a 1 en la primera jornada de este campeonato frente a Godoy Cruz cuando todos los flashes cayeron en la figura de Fideo por su regreso tras 18 años. Las últimas actuaciones en Génova y Cordiviola más la pronta eliminación en la Copa Argentina a manos de Unión en los 16vos de final mostraron muecas de descontento en parte de la parcialidad auriazul.

No es para menos. Muchos se ilusionaron equivocadamente, con que este plantel, que fue el de mejor rendimiento en fútbol en el primer semestre del año, más Di María y la presencia de Alejo Veliz como referente en el área, iba a ganar, gustar y golear todos los partidos. Algo que choca con la realidad del fútbol argentino donde las campañas y los rendimientos de todos los equipos son un electrocardiograma, ya que suben y bajan constantemente.

Pero estos descontentos, que son justificables, quedan fuera del debate a la hora de ver la tabla de posiciones y los números. Hoy Central es el equipo que más puntos tiene en la tabla acumulada y se está clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de los grandes objetivos de este proceso.

Como un torneo de los viejos

En esta tabla acumulada cuenta con 19 partidos, con 11 triunfos, siete pardas y una sola derrota. Un total de 40 puntos en 19 fechas (las mismas que en los viejos torneos cortos), sin contar los play off.

Vale destacar que entre 1990 y 2014 inclusive, los canallas disputaron 43 torneos con esa cantidad de jornadas y estas 40 unidades solamente fueron superadas por 43 puntos que consiguió el equipo que dirigía Edgardo Bauza en el Apertura 1999 (14 triunfos, un empate y 4 derrotas) que fue subcampeón de River.

Incluso lo que tiene Central hoy en la tabla acumulada es un número superior a los 37 puntos que obtuvo Miguel Russo en el Clausura 2003 (10 éxitos, 7 empates y 2 caídas) en aquel gran equipo que tenía a César “Chelito” Delgado y Luciano Figueroa en la parte ofensiva. Dentro del abanico del fútbol, muchos preferirían que el Central de Holan juegue como lo hacía el Central de Eduardo Coudet en 2015. Pero la irrefutable realidad de los números le da un cachetazo a las formas.

Más puntos con Ariel Holan que con el Chacho

El Profesor Holan, entre Apertura 2025, Copa Argentina y Clausura 2025 lleva 22 partidos dirigidos y sacó 44 puntos: 12 triunfos, 8 empates y 2 derrotas (una con Boca en la Bombonera 1-2 y otra ante Huracán en el Gigante en los cuartos de final del torneo anterior).

Mientras que las estadísticas del gran inicio que tuvo el Chacho Eduardo Coudet hace una década, marcan que en sus primeros 22 partidos sacó 42 puntos (dos menos que Ariel Holan) ya que entre el torneo local y la Copa Argentina ganó 12, empató 8 y perdió 2: River (V) 0-2 y Quilmes (V) 1-3.

Otro rubro para destacar tiene que ver con la cantidad de vallas invictas. En los 22 juegos que disputaron los auriazules este año, en 13 de ellos (59 %) terminaron con el arco en cero.

Sumando el torneo Apertura y Clausura, es el único equipo que no tiene dos digítos en el campo de goles en contra ya que recibió solo 9.

Es tal la evolución de Central en este aspecto que en los 22 partidos que jugó en 2025 ya logró la misma cantidad de vallas invicta (13) que obtuvo en 2024. Donde entre Copa de la Liga, Liga Profesional, Copa Argentina, Copa Libertadores y Copa Sudamericana jugó 53 partidos.

Central, a pesar del mal comienzo, en lo que va del Clausura tiene 5 puntos y va a terminar a dos del que más sacó que tiene 7. Es el mejor en puntos del año y ganó el clásico en el primer semestre. Por lo cual más allá de las formas y a que todos les guste jugar “lindo”, hay que rendirse ante la evidencia de los números para evaluar este proceso de los auriazules.