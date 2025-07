Residencias: fuerte rechazo del decano de Medicina de Rosario a la decisión de Milei

Leer más: Medicina de la UNR "está a la altura de cualquier prestigiosa facultad del mundo"

Los decanos de todo el país advirtieron: "Las residencias son el mejor sistema de formación de posgrado y deben ser mejoradas. La condición laboral de los profesionales tiene que mejorar. Y la nueva reglamentación, por ejemplo, rehabilita las guardias de 24 horas, lo que constituye uno de los aspectos preocupantes".

Dr. Jorge Molinas.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Derechos "en retroceso"

"El gobierno (Nación paga parte de las residencias) plantea dos opciones: la primera es que el sueldo pase a ser un acuerdo monetario sin ningún derecho como vacaciones, aguinaldo, aportes jubilatorios y obra social; la otra alternativa es que haya cierta relación de dependencia (con la institución donde el residente trabaja) pero se pierden los derechos gremiales, con lo cual cada médico negociará en forma directa con la entidad pública o privada. Es inaceptable porque el sistema que tenemos, aun cuando puede perfeccionarse, es el mejor", enfatizó el decano de la facultad de Medicina pública.

Leer más: La Municipalidad criticó el recorte de residencias médicas nacionales: "No vamos a ceder"

"Con este nuevo sistema se va hacia una precarización, y al no permitir la sindicalización se corre el riesgo de perder muchos derechos e ir a un camino de exigencias extremas, sin la defensa colectiva. Puede ser realmente peligroso, puede implicar un retroceso cuando necesitamos cambios para mejor. Y respecto de las guardias, que ya se logró bajarlas en horas, esta nueva resolución no deja claro qué va a pasar", dijo Molinas, quien remarcó, además, que "nadie fue consultado, no hubo mesas de trabajo, discusiones previas; esto salió muy rápido, un día después de que se rindiera en el sistema de residencias, con cosas que no están claras, creando mucha preocupación".

La formación del médico

"Una vez que se graduó el médico, salvo algunas maestrías y doctorados de carácter más teórico, todo lo que tiene que ver con especialización tiene dos formas de desarrollarse (en Argentina). Una es la residencia pura, donde el médico asiste a hospitales y centros de salud públicos, donde va haciendo sus prácticas durante tres o cuatro años con supervisión del jefe de residentes, instructores y médicos de staff, y logra una competencia en horas prácticas muy importante que confluyen en un colegio médico o ministerio que les brinda habilitación matricular para esa especialidad (pero no es un título)", explicó Molinas.

La otra opción es aquella por medio de la cual también se hace la residencia en un centro de salud o institución hospitalaria, "y es la que se complementa con horas teóricas, que son las que funcionan en las facultades; por ejemplo, nuestra facultad tiene 43 carreras de posgrado, y dentro de ellas 38 son especialidades. El médico recibe las clases teóricas sobre los distintos temas, y a su vez hace la residencia, a las que se les llamó así tradicionalmente por la gran cantidad de horas que pasan y porque muchas veces pernoctan en el hospital".

Molinas hizo hincapié en que "es el mejor sistema porque para garantizar una buena praxis, un nivel de salud aceptable para la población, se necesita mucha práctica: la medicina requiere mucha práctica".

Actualmente, explicó, "se sabe que ya sea una habilitación matricular de Colegio o un posgrado con título universitario, ambos sistemas necesitan de la residencia". Y es la opción más elegida en el mundo, no sólo en la Argentina. "Son graduados recientes, rentados, con dedicación exclusiva, que acceden por concurso".

El sistema nacional de residencias tiene su complejidad. Las residencias pueden ser privadas, municipales, provinciales, universitarias, nacionales. Se inscriben unos 7 mil a 8 mil médicos por año para rendir y hay 6.500 vacantes aproximadamente. "Históricamente era mayor el número de aspirantes pero se da el fenómeno que conocemos, que dado el mal sueldo que perciben en general y la baja perspectiva en cuanto a la calidad de vida en ciertas especialidades de muchísima exigencia y poca paga, los residentes ya no eligen pediatría, terapia intensiva, y otras, y buscan más anotarse a cirugía, dermatología, anestesiología, por ejemplo, con más expectativas económicas". Por eso, hay menos inscriptos, y hay zonas del país donde es más grave la situación. "La nueva propuesta puede profundizar esta crisis".

Una "supuesta libertad"

"La nueva resolución atenta aun más contra esta situación. Esta propuesta que se da a conocer por resolución el 3 de julio afecta a unas 1.300 becas, aproximadamente, financiadas por la Nación", detalló el decano de Medicina de la UNR. Estas, señaló, "son las más influenciadas por la nueva ley".

"Para las que conservan una relación laboral como la conocemos en forma tradicional, con todos los derechos laborales, ahora el gobierno divide en dos opciones. Esta propuesta me hace acordar mucho a lo que pasó hace tiempo con las AFJP. Es esto de dar alternativas basadas en una supuesta libertad, vinculada al mercado libre y con bajos sueldos (800 mil pesos o un millón, de acuerdo a la elección)", reflexionó Molinas.