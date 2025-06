Faltazos a la escuela: gripe A y otras virosis afectan fuerte a los chicos

Tos, mocos, cansancio y fiebre alta. El invierno no llegó, pero el frío se hace sentir y eso se ve en las aulas de las escuelas rosarinas, especialmente en la primaria donde hay cursos en los que la mitad de los chicos está faltando, afectados por alguna virosis. La gripe A es la responsable de la mayoría de los contagios en junio, pero también circulan otros gérmenes, como los rinovirus y enterovirus.

En distintas consultas que hizo La Capital a docentes y supervisores de distintas zonas de Rosario aparecieron las siguientes revelaciones: "Tenemos muchas inasistencias, especialmente en el turno mañana", "Los alumnos faltan por enfermedades respiratorias, pero recién cuando el cuadro se complica, al principio van igual con mocos y tos", "Alergias y estado gripal están generando que los chicos falten", "En las secciones de jardín maternal muchas inasistencias por proceso viral boca mano pie; en los grupos de cuatro y cinco años las faltas son las habituales para la época", "Ya hay enfermedades respiratorias, pero no indican reposo en muchos casos. Toman medicación, pero van a la escuela".

De acuerdo a las recomendaciones médicas, si el niño o adolescente tiene fiebre y síntomas gripales no debe concurrir a clases, sin embargo, el hecho de que vayan aun sintiéndose mal es una situación que se repite en los últimos años. En algunos casos porque los adultos a cargo minimizan el problema y muchos porque no tienen con quien dejar a sus hijos ya que deben ir a trabajar y no pueden pagar una niñera.

Los chats que usan las madres y padres están al rojo vivo y no son pocos los que manifiestan preocupación por la intensidad de los síntomas o la demora en la recuperación de sus hijos.

Los consejos del pediatra

Ciro Carné, un profesional con décadas de experiencia en la atención de la población infantil, dijo a este diario que efectivamente "hay mucha circulación de influenza, en particular de la cepa H1N1", conocida como gripe A.

Los síntomas que presentan los chicos son: "Fiebre alta con bastante dolor de cabeza, tos seca que a veces puede ser catarral, congestión nasal y rinitis, dolor de garganta y también pueden presentarse dolores musculares".

Carné comentó que "es llamativo el cansancio, que en algunos chicos puede durar hasta más de 10 días".

El pediatra señaló que los cuadros de gripe pueden manifestarse también con dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.

La gripe se transmite de persona a persona o por tocar objetos infectados. "La incubación es rápida, de uno a tres días. El chico está en contacto con el virus y rápidamente comienza a tener síntomas", expresó el médico.

Para las virosis, entre ellas la gripe, no hay tratamiento específico, por eso "indicamos un buen reposo, que el niño o niña descanse lo suficiente, que tome mucho líquido". Se pueden dar medicamentos que ayuden a pasarla mejor. "Para el dolor de cabeza o bajar la fiebre el ibuprofeno o paracetamol es lo que va. En picos febriles se puede usar dipirona".

El profesional recomendó la consulta si los síntomas son persistentes, si se trata de chicos con alguna patología crónica o que nacieron prematuros "o si algo llama la atención".

¿Ir o no a la escuela?

Carné dijo que el aislamiento es importante: "Deben pasar de cinco a siete días para reincorporarse al jardín o a la escuela. Y siempre consideramos esperar 24 horas después de que pasó la fiebre para volver".

"Entendemos las dificultades de muchas familias para que el chico permanezca en su casa, pero es importante por la salud del propio niño y de sus compañeros", enfatizó.

En relación a la prevención, Carné dijo que es "fundamental" la vacuna contra la gripe (que protege de las cepas H1N1 y otras) y que es obligatoria y gratuita de acuerdo al calendario desde los seis meses hasta los dos años y en toda la población infantil que tenga otros factores de riesgo.

El buen lavado de manos, evitar el contacto estrecho con alguien enfermo (hermanos, compañeritos, primos y adultos cercanos), lavar y desinfectar las superficies que puedan estar contaminadas (mesas, picaportes y juguetes) y ventilar los ambientes son medidas que colaboran cuando el frío acecha.