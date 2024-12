Apuran una convencional constituyente municipal que consagre la autonomía de Rosario

Apuesta por la autonomía. "Es un modo de no perder más tiempo. Hay que convocar en forma amplia, con mayor cantidad de sectores, vecinos y vecinas para decidir que derechos y políticas queden expresados, diseño de gobierno. No tiene que quedar en manos de sectores profesionales", expresó Norma López.

"En el marco de la recientemente sancionada Reforma Constitucional de Santa Fe y frente a la demora de nuestra provincia en asegurar la Autonomía Municipal, ordenada en la misma Constitución Nacional, desde el Concejo rosarino proponemos avanzar en la convocatoria a una convención constituyente local y el dictado de una propia carta orgánica", fundamentó López en su iniciativa.

28 convencionales rosarinos

Así, se propone convocar una "Convención Constituyente Municipal" conformada con un número igual al de los miembros del Concejo, es decir 28 convencionales. La edil recordó no solo que Santa Fe junto a Buenos Aires y Mendoza carecen de municipios autónomos, sino que en algunas localidades del interior del país se aprobaron ordenanzas convocando a una convención constituyente. "Es de vital importancia avanzar hacia una convención, dictar nuestra carta orgánica y empezar a ejercer nuestra autonomía plena con la participación de los vecinos y vecinas de la ciudad”, enfatizó la edila de Comunidad. La pretensión es elegir estos cargos en el mismo acto eleccionario que las legislativas de medio término a celebrarse a comienzos del año que viene.

Pero algunas voces le salieron al cruce. Una de ellas fue la del abogado constitucionalista Oscar Blando. "La ley de necesidad de reforma habilitó el tratamiento de la autonomía municipal para su consagración. La consagra la Constitución, y determina los criterios para el dictado de carta orgánica. Primero la reforma y luego las cartas orgánicas incluyendo a Rosario", aclaró el especialista.

El proyecto deja expresado que, para ser "convencional constituyente municipal", se exigirán los mismos requisitos que para ser concejal. La Intendencia debería establecer la duración de la asamblea, derecho de consulta, referéndum, plebiscito y revocatoria de mandato. Y también crea la figura de "viceintendente".

En contra

Otra voz en disidencia vino del secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale. "Va en contra de la reciente ley provincial que declara la necesidad de la reforma", argumentó, para reproducir también el contenido del artículo tres de esta norma: "Disponer que para aquellos municipios que, conforme a esta ley queden facultados para el dictado de cartas orgánicas, los departamentos ejecutivos convocarán a los cuerpos legislativos locales a sancionar, mediante ordenanza municipal, la primera Carta Orgánica municipal, una vez producida la reforma".

López reconoció la existencia de este artículo pero defendió su proyecto legislativo: “Si bien es una iniciativa para luego de la reforma, nuestra propuesta es mucho más participativa y soberana. Estoy convenida de que se puede, que es una decisión política. Lo importante es discutir ampliamente las características. La convocatoria a una Convención Constituyente de Rosario es una iniciativa que avanza en discutir -en paralelo a la reforma provincial-, la autonomía de Rosario, garantizando que los vecinos puedan participar activamente y decidir la ciudad que quieren y desean. Es la oportunidad histórica para definir de manera totalmente democrática la educación, la salud, la seguridad, las políticas de cuidados, de género y diversidad y cuáles serán las bases de nuestra economía, finanzas y desarrollo productivo. Es una herramienta que le proponemos al Intendente para que Rosario logre uno de sus históricos reclamos: la autonomía. No perdamos más tiempo”, instó.

Schmuck, por su parte, siguió su línea argumentativa: "La necesidad de reforma dice que serán los concejos municipales quienes dicten la primera carta orgánica para no llamar a otras elecciones. Debemos esperar a que esté la reforma en la provincia. Serán los concejos municipales los facultados para ello, que se convertirán en estatuyentes".

Carril

Pero atención con un dato. La iniciativa de López habilita la posibilidad de tener la primera Carta Orgánica Municipal de Santa Fe y así lograr la autonomía plena rosarina "en el mismo carril" que en la futura reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe.

"Es una propuesta que hacemos para que la autonomía en la ciudad, no demore más años. La Convención Constituyente de Rosario es la que debe dictar su propia carta orgánica. Hay que avanzar rápidamente, la reforma provincial discutirán los niveles de distintas autonomías, pero Rosario debe convocar ya mismo a una convencional constituyente en forma paralela, tener nuestra carta orgánica como base para el dictado de nuestra autonomía", ahondó la autora del proyecto.

La edil quiere que se convoque para las próximas elecciones a elegir 28 convencionales municipales. "Es nuestra propuesta y la convención constituyente se tiene que hacer porque es la que debe dictar la carta orgánica rosarina. Es un modo de no perder más tiempo. Hay que convocar en forma amplia, con mayor cantidad de sectores, vecinos y vecinas para decidir que derechos y políticas queden expresados, diseño de gobierno. No tiene que quedar en manos de sectores profesionales. El municipio tiene que convocar a una convención y desarrollar su carta. No hay ningún cuaderno que diga cuándo se debe organizar. Es indispensable que así sea. Hay jurisprudencia para hacerlo y en abril se elegirán los convencionales provinciales, pero Rosario debe fijar su propia autonomía y Carta Orgánica", remató.