Una ola de calor extremo abarca desde Arizona a Italia y no da tregua

El aumento del calor extremo y sostenido se debe a la presencia de un “domo de calor” sobre el continente norteamericano. Esta semiesfera de aire cálido no se mueve y al sostenerse en el mismo lugar hace que incluso de noche el calor sea sofocante. La temperatura nocturna de Phoenix llegó a 35º, la nocturna más alta jamás registrada, superando el récord anterior de 33,8º de 2009. Phoenix, al hallarse en una región desértica, está habituada a temperaturas muy altas durante el día, pero también a ver cómo cae el termómetro durante la noche. Ahora esto apenas sucede. La zona metropolitana de Phoenix, conocida como “Valley of the Sun”, sufre algo mucho peor que un simple aumento esporádico de las temperaturas, dicen expertos, y presenta un peligro. “La exposición al calor a largo plazo es más difícil de soportar que uno que otro día caluroso, especialmente si de noche no está volviendo a refrescar lo suficiente como para poder dormir”, declaró Katharine Jacobs, de la Universidad de Arizona. La última vez que Phoenix no alcanzó los 43,3ºC fue el 29 de junio, cuando las temperaturas fueron des 42,2ºC. El récord de 18 días por encima de los 43,3ºC que fue igualado el lunes fue fijado en 1974. El miércoles fue el día más caluroso jamás registrado en Phoenix, incluso más que un día de 1990 en que los aviones dejaron de aterrizar y despegar, cuando la temperatura alcanzó el récord histórico de 50 grados. En el área de Phoenix hubo 12 muertes relacionadas con el calor hasta mediados de junio, y otros 40 casos en los que se considera al calor como factor.