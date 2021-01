Telegram, Line y Signal: las mejores alternativas a Whatsapp

La más conocida, Telegram se lanzó en 2013 luego de que los hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov. Siempre relegada al segundo lugar, presenta funciones muy interesantes y que, incluso, aventajan en usabilidad a Whatsapp.

De esta manera, en Telegram se pueden crear chats con gente que esté cerca sin necesidad de contar con su número de teléfono, conversaciones con mensajes que se autodestruyen según nuestras preferencias, llamadas y la posibilidad de que el usuario se conecte en varios dispositivos a la vez.

LINE

Muy parecida a Whatsapp es LINE, de origen japonés y con prácticamente las mismas funcionalidades. Tan parecida es que también recopila buena parte de la actividad que registra el usuario en su dispositivo, aunque surgió por causas nobles en 2011, luego de los terremotos que afectaron al país asiático, algo que provocó el colapso total de los servicios de telefonía.

LINE es la responsable de la aparición de los stickers y, en Japón, brinda una buena cantidad de funcionalidades que la hacen algo más que una aplicación de mensajería instantánea: a través de la plataforma se puede desde pagar en tiendas que tengan disponible la opción, hasta pedir taxis y jugar en línea a juegos desarrollados por la empresa.

Signal

Esta aplicación permite utilizar SMS (mensajes de texto) o MMS (mensajes con contenido multimedia) convencionales para comunicarse con otros usuarios que no lo tengan instalado. Signal enviará los mensajes a través de la red de datos, por lo que no habrá costos adicionales por esos mensajes ya que es una transferencia de datos. En caso de no contar con conexión a datos, la aplicación enviará los mensajes como SMS o MMS.

Es muy parecida a Whatsapp ya que se pueden hacer llamadas y crear grupos, pero la diferencia es que no recaba ningún tipo de información sobre los usuarios que la tienen descargada.