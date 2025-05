Rompió el silencio la cantante que usó el CUIT de gobernadores para hacer compras en el exterior

“No sabía que era algo ilegal o que podía traer consecuencias serias. He pensado o razonado en ese momento qué CUIT podrían tener el domicilio fiscal constituido bien en su cuenta para que no me retengan más los paquetes” , le dijo Valentina Olguín a LN+.

En comunicación con el mismo medio, la influencer santiagueña de 26 años aseguró que se encuentra “a disposición” de la Justicia y que actuó desde el “desconocimiento”. Según lo que revelaron las primeras investigaciones, las compras se dieron en una reconocida tienda de ropa estadounidense, llamada “Revolve”. Allí se consiguen desde marcas de alta gama hasta opciones más económicas. Toda la mercadería adquirida por la influencer llegaba a un domicilio en el barrio porteño de Nuñez.

Formalmente, a Valentina Olguín se la acusa de “contrabando simulado”, una figura legal que refiere a las maniobras para eludir controles aduaneros mediante documentación falsa o engaño. Sobre esto, afirmó: “Pensé al azar en gente que por ahí tenga cargos más expuestos. Realmente fue al azar y no fue intencionado a lo político sino para facilitar el ingreso de los paquetes y que no los sigan reteniendo”.

“Obviamente ha sido desde un lugar inmaduro, desde el desconocimiento total, sin saber que podía trascender en algo más grave. Nunca se me ha pasado por la cabeza, aunque ahora viéndolo me parece una tontería no haberlo razonado mejor claramente”, continuó la influencer.

Por último, la cantante se ocupó de aclarar que estas compras no estaban destinadas a la reventa, y que no tenían ningún fin comercial, sino que era ropa que le mandaban marcas a modo de “canje”: “Esto no era de compras. Yo recibía ropa, que me mandaban marcas de afuera, a modo de colaboración. Es cuando te mandan ropa para que las uses en un video o en fotos”, detalló la joven de 26 años.

La cantante buscaba CUITs al azar en Google para recibir ropa del exterior

En conversación con LN+, la influencer y cantante Valentina Olguín contó que los productos que recibía del exterior no se trataban de compras para la reventa, sino de “canjes” que le mandaban marcas de afuera. Por la legislación actual, solo se pueden recibir cinco paquetes de ropa importada cinco veces por años. Cuando se superó este número, comenzó el problema.

“Como me mandaban todos los meses, usé mi CUIT y después el de mi papá, mamá, hermanas y el de mis íntimas amigas que se los pedía. Pero en un momento empezaron a haber más restricciones de aduana y me empezaron a retener varios paquetes”, detalló la cantante, sobre el conflictocon los datos fiscales.

“Me pedían que cada CUIT que usaba tenga el domicilio fiscal constituido y en ese momento no tenía mucha idea de que era, pero es un trámite que lo hace cada uno desde su cuenta de AFIP que es mega simple. La verdad que tuve un muy mal razonamiento de pensar que necesitaba un CUIT para tener la ropa, también de inmadurez, de no saber el contexto y no entender mucho”, siguió Valentina Olguín.

Frente a este problema, la influencer encontró una fácil solución: buscar CUITs al azar en Google. Allí es donde dio con los datos fiscales de los gobernadores, cuya utilización indebida le costó dos denuncias frente a la Justicia, por parte de Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, y de Axel Kicillof, mandatario de Buenos Aires.

“Buscaba en Google al azar CUITS y las personas que estaban expuestas a estos cargos podían llegar a tener esta condición del domicilio fiscal constituido. Fue mayormente para agilizarme, para tener el look que necesitaba en un video”, argumentó Olguín, la cantante e influencer acusada de contrabando.

La denuncia de Osvaldo Jaldo que destapó la olla

Aunque Valentina Olguín, cantante e influencer santiagueña, utilizó el nombre de varios políticos, fue la denuncia de Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, la que destapó el modus operandi de la joven.

A fines del 2024, Osvaldo Jaldo recibió un mail de la Aduana, donde se lo notificaba de una supuesta compra internacional. Como no había realizado ninguna compra, el gobernador acudió a la Justicia para denunciar el hecho. "Nunca hice una compra en el exterior. Me preocupó que usaran mis datos personales para cualquier tipo de operación”, le dijo Jaldo a un medio local.

La denuncia de Osvaldo Jaldo destapó la olla. Luego de que el tucumano recurra a la Justicia, se identificaron otros casos similares. Así fue como se supo que la influencer también utilizó el nombre del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien también negó haber realizado compras y se presentó como denunciante ante la Justicia. A él se sumaron Rogelio Frigerio, Sergio Ziliotto y Claudio Poggi, todos mandatarios provinciales.

Vale aclarar que, si bien la influencer utilizaba los datos fiscales de terceros para evadir impuestos, nunca utilizó sus tarjetas de crédito ni capital de las víctimas. Según la investigación de la Justicia tucumana, la cantante se dedica al negocio de la compra-venta importada desde 2022.

Las prendas de ropa habrían sido adquiridas por la influencer en una reconocida tienda de ropa estadounidense, llamada “Revolve”. Allí se consiguen desde marcas de alta gama hasta opciones más económicas. Toda la mercadería adquirida por la influencer llegaba a un domicilio en el barrio porteño de Nuñez, Capital Federal.

Quién es Valentina Olguín

Valentina Olguín es una joven santiagueña de 26 años. Su salto a la fama se dio cuando se sumó al grupo uruguayo de cumbia “Dame 5” en el año 2017. Olguín ya era conocida en redes sociales por realizar covers. Su talento fue descubierto por Fernando Vazquez, creador de Rombai, quien la ayudó a lanzar su carrera musical.

Junto a Dame 5 le dio voz a grandes hits, como "Piel a piel", "Dime cosas lindas", "Baila morena" y "Lejos". Junto a Toco para Vos, el grupo musical de Olguín se estableció como uno de los representantes de la “cumbia cheta” uruguaya.

En 2021, la ahora imputada decidió alejarse de Dame 5 y potenciar su carrera en redes. Y lo logró: actualmente, tiene más de 400 mil seguidores en Instagram. Toda una influencer.

Sin embargo, Olguín no se alejó del todo de su pasión musical. Hace poco se la vio cantando junto a Q’ Lokura el tema “Aventura” en el Movistar Arena, durante un festival en el que también actuaron “La Konga” y Ángela Leiva y Oliva Wald.