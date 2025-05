La Municipalidad incorpora nuevos coches 0 km en la línea 131

"Durante mucho tiempo, prácticamente dos años y medio, no podíamos comprar colectivos porque situaciones vinculadas a cuestiones de la importación y de las restricciones no permitían comprar vehículos cero kilómetros. Apenas pudimos, le dijimos a la ciudad que íbamos a comprar prácticamente el 18% de los coches. ¿Con qué idea? En 5 o 6 años, si se complica 7 años, no más que eso, renovar a cero el parque de los colectivos que la ciudad tiene”, recordó el jefe municipal durante la presentación