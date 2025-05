Ficha Limpia: Unidos sale a jugar fuerte contra los libertarios y el peronismo

Scaglia, Martínez y Labayru firmaron un compromiso contra la corrupción: "Quien no está a favor es cómplice"

“La política tiene que dar el ejemplo”, afirmó Scaglia. Y agregó: “Las instituciones se defienden con reglas claras. No alcanza con los discursos: hay que garantizar integridad en serio”.

“En este tema no hay grises. Quien no está a favor de Ficha Limpia y no actúa en consecuencia, es cómplice de los corruptos. Por eso, desde el PRO queremos ir a fondo para que este proyecto sea parte de la nueva Constitución” completó Anita Martínez.

Ficha Limpia, con terreno despejado en Santa Fe

En contraste con lo que sucede a nivel nacional, en Santa Fe Ficha Limpia es ley desde 2022 y con la reforma de la Carta Magna tendrá status constitucional.

Incluso, los convencionales del peronismo se comprometieron a votar a favor de la iniciativa en la Convención Constituyente que comenzará el 14 de julio.

Lo cierto es que el miércoles pasado, el Senado de la Nación rechazó de manera sorpresiva el proyecto que prohíbe que se presenten como candidatos personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción.

Votaron en contra los senadores de Unión por la Patria, que plantean que el proyecto busca proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, y dos representantes de Misiones que responden al exgobernador Carlos Rovira y acompañaron al gobierno de Javier Milei en votaciones importantes, como la ley Bases, la suspensión de las Paso y los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema.

El rechazo de los misioneros, y el hecho de que el propio Rovira dijo en una reunión de legisladores provinciales de su espacio que apretaron el botón rojo por pedido del propio Milei, alimentó la versión de que el propio oficialismo hundió una ley que La Libertad Avanza no quería.

Porque no quiere que sus candidatos estén a merced de jueces que, consideran, no tienen la independencia suficiente; porque les sirve polarizar con Cristina Kirchner, y porque no querían darle un triunfo a Silvia Lospennato, diputada del PRO y una de las impulsoras del proyecto, antes de las elecciones porteñas de este domingo.

La grieta en el Concejo rosarino

Además, la discusión por Ficha Limpia encontró en el Concejo rosarino una caja de resonancia.

En la sesión de este jueves, la alianza que integran la UCR, el PRO, el socialismo, el javkinismo y otras fuerzas aprovechó el debate sobre un proyecto de declaración en el que se expresaba el beneplácito por el comienzo de la reforma constitucional para introducir el tema.

El oficialismo votó a favor, pero el peronismo y sus aliados y los libertarios se abstuvieron.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/_charlycardozo/status/1920791706296819887&partner=&hide_thread=false En la sesión de ayer y solo con el apoyo de Unidos (los demás se borraron) aprobamos un respaldo a la convocatoria a la Constituyente de Santa Fe el 14 de Julio y nos manifestamos contra el vergonzante rechazo del Senado a la iniciativa de #FichaLimpia pic.twitter.com/wydSvS16p2 — Charly Cardozo (@_charlycardozo) May 9, 2025

“En Rosario, el proyecto también fue rechazado por los concejales que responden a Juan Pedro Aleart y Juan Monteverde. Queremos una política distinta, sin privilegios ni doble vara. Y eso empieza poniendo límites claros”, expresó Carolina Labayru.

El 29 de junio Labayru competirá contra Aleart y Monteverde en las elecciones por 13 bancas en el Concejo rosarino.