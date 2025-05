El ex DT de Central que llegó a los 100 partidos en España y está por salvar a su equipo del descenso

Qué dijo Chacho Coudet

Después del triunfo clave ante Valencia, Coudet confesó: "Las victorias se celebran siempre. Uno encuentra un poco de paz. Cuando las cosas no vienen bien este trabajo es bastante ingrato, convivimos en un círculo cerrado y mucho con nuestra soledad, pero es lo que nos gusta". Y añadió: "Estoy contento de haber tenido la posibilidad de cumplir 100 partidos en esta liga, la más linda de todas".

Sobre su trabajo en Alavés, agregó: "Lo principal es que (los jugadores) crean en vos, en el mensaje. Yo no dudo de que me gusta atacar. En cuanto al juego en sí me parece que este equipo puede jugar mejor y la tensión hace errar, apurarse. Es una situación difícil".

Los próximos rivales

Por último, reflexionó: "Desde mi lado no puedo dejar de generar estímulos del juego, darles herramientas de los movimientos, saber que queremos defender bien, pero que también tenemos que generar en ataque".

En las dos fechas finales, Alavés visitará al Valladolid y será local ante Osasuna. Valladolid marcha último en la tabla de posiciones y ya perdió la categoría, mientras que Osasuna está en la décima posición y todavía tiene posibilidades de ganarse una plaza para un torneo europeo en la próxima temporada.