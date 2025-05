Pablo Javkin criticó al sindicato de municipales: "Es insólito impugnar un aumento de sueldo"

En declaraciones a LT8, Javkin confirmó que el sábado “los trabajadores van a percibir el aumento porque así se establecimos. Hoy tenemos el procesamiento de las asistencias tanto por declaración juradas como por marcado de tarjetas en el día del paro. Entendemos que vamos a estar en un 70 por ciento del personal municipal que trabajó. Y al 30 por ciento restante se les hará el descuento tal cual lo anunciamos”.

“No podemos permitir que después de 14 acuerdos salariales se busque prolongar un conflicto a costa de los trabajadores municipales. Y es tan así (la intención de prolongar el conflicto) que el propio secretario general del gremio ha dicho que va a impugnar el decreto de aumento. Eso es insólito. Puedo entender que se diga que el aumento no es suficiente, pero plantear una medida para que el aumento no se cobre no le he visto en mi vida”, subrayó.

Javkin dijo que la decisión del gremio de impugnar el aumento otorgado por decreto “demuestra que hay una intencionalidad política muy clara del sindicato; pagaremos como corresponde por planilla complementaria el sábado, vamos a aplicar los descuentos que correspondan y avanzaremos” .