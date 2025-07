Mercado Libre anunció que aumentarán los costos para las compras en la provincia de Santa Fe

>> Leer más: Pullaro y su pelea con Mercado Libre: "Si le molesta a Galperin, lo siento"

Qué pasa en Santa Fe

En este sentido, desde la plataforma anunciaron que a partir del 8 de julio, los cambios serán los siguientes:

Disminuirán los cargos por vender en Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero, donde el impuesto a los Ingresos Brutos es más bajo que en otras provincias.

Aumentarán los costos para quienes operen en Santa Fe , Córdoba y Jujuy, donde el impuesto es más alto en comparación con el promedio del país.

"Ingresos brutos es un impuesto distorsivo que afecta a vendedores y consumidores, encarece los productos y servicios, va en contra de la formalización, reduce la competitividad y genera mayores costos", sostuvieron desde Mercado Libre.

Cruces entre Mercado Libre y Santa Fe

No es la primera vez que se produce un cruce entre esta empresa de comercio electrónico y la provincia de Santa Fe. En enero pasado, la empresa dueña de Mercado Pago cuestionó el régimen tributario santafesino. "Basta de Ingresos Brutos", señalaba el comunicado de la empresa, donde advertía que la alícuota "golpea los bolsillos de las familias y pone en riesgo miles de negocios que son el motor de la economía local".

El gobernados Maximiliano Pullaro salió al cruce y dijo: "Acá no hay suba de impuestos, lo que no queremos es que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera". Y agregó: "En la provincia de Santa Fe no va a haber operaciones en negro; se va a recaudar y se va a proteger a los que pagan los impuestos. Y si le molesta a Marcos Galperin, si le molesta a Mercado Libre, lo siento".