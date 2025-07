Locomotora Oliveras y su confesión más íntima: el día que habló de la muerte

Visiblemente emocionada, la exboxeadora definía a la vida como “un regalo" y aconsejaba: “Disfrútala, sentila, vivila, amá mucho, hacé amigos, reite mucho, porque ya va a llegar la oscuridad y el final”.

loco

La vida para Locomotora Oliveras

No era la primera vez que Oliveras abordaba el tema. En sus videos empujaba a sus seguidores a mantener una actitud activa ante la vida y como invitada, también en un programa de Fantino, le preguntaba al panel: “¿Qué es lo que extrañarías si te estás por morir en 10 minutos?”

Acto seguido, ante un silencio en el estudio, sentenció: “Pensalo bien. Te estas por morir, te quedan 10 minutos, empieza el reloj: ¿en qué pensarías?”.

Sin dejar tiempo para respuestas, Oliveras retrucó: “Pensarías en respirar, en comer, en abrazar, en el sol, en caminar, en eso pensarías. No pensarías en los problemas, si me odia, si la odio, si tengo tanta plata, si quiero guardar plata. En el cajón no va la plata ni sabes la ropa que te van a poner”.

La Locomotora ponía en valor la vida y enfatizaba: “Sos hermoso, sos exitoso, tenes salud y eso no hay plata que la pague. Hay gente que en este momento se está muriendo y no tiene vuelta atrás. Se terminó. Se termina la vida, para vos, para mi, para ella y para todos, nos vamos a morir todos y no sabemos cuándo”.

“No sabes si vas a vivir 20 años más o si en dos meses te llama San Pedro”, agregaba frente a la mirada atónita de los presentes.

>> Leer más: Murió a los 47 años Alejandra Locomotora Oliveras, campeona mundial de boxeo

Para explicar su postura, la exboxeadora aseguraba nunca estar triste, tampoco se amargaba por “pelotudeces” y si se enfrentaba a un problema “lo peleo y le voy a ganar”. Enumeró una serie de problemas como un cáncer fulminante o la muerte de un hijo, pero “no si me peleé con este o el otro” porque “la vida es otra cosa, vivila, disfrutala. Cada día es uno menos de vida ¿y vas a estar amargado?”.

LOCO2

Murió Alejandra Oliveras

Alejandra "Locomotora" Oliveras murió este lunes después de catorce días de internación tras sufrir un accidentes cerebro-vascular en Santo Tomé. Tenía 47 años y había sido elegida como Convencional Constituyente de Santa Fe por el Frente de la Esperanza.

Después de casi dos semanas de internación plagadas de incertidumbre, esperanza y conmoción, la "Locomotora" falleció en el hospital Cullen de Santa Fe a los 47 años.

Oliveras fue seis veces campeona mundial de la WBC y había sido elegida convencional constituyente de Santa Fe por el Frente de la Esperanza. El mismo día que tenía que debía asistir a la jornada de apertura de la Convención Reformadora de la Constitución fue internada tras sufrir un grave ACV.

Según se especificó, el ACV fue provocado por un coágulo que obstruyó la arteria silviana, lo cual interrumpió el flujo sanguíneo en una zona crítica del hemisferio izquierdo del cerebro. En los últimos días había registrado una leve mejoría: había abierto los ojos y, de a poco, evaluaban quitarle el respirador. Sin embargo, a pesar de las expectativas, el pronóstico siempre fue reservado y crítico.