La ciencia logró frenar el avance de la hepatitis pero Rosario sigue trabajando en prevención

Este 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar sobre la hepatitis viral y sus consecuencias, como enfermedades hepáticas graves y cáncer de hígado. Las hepatitis tienen su denominación bajo las letras del abecedario y hasta el momento se identificaron cinco tipos: A, B, C, D y E. La OMS proyectó erradicar las hepatitis para el 2030, y si bien la irrupción del Covid-19 puso un freno, el plan sigue en marcha: “Hace 10 años, nosotros veíamos por semana uno, dos o tres casos. Hoy pasan seis u ocho meses y no vemos casos nuevos. Podemos decir es que no se ha logrado la extinción, pero nos vamos a acercar a la extinción”, dijo Hugo Tanno (M. 3.692) en diálogo con La Capital.