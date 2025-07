La tristeza de la Tigresa Acuña por la muerte de Locomotora Oliveras: "Nos deja un vacío"

En aquel encuentro que tuvo lugar hace unos meses en el Gran Rex, las exboxeadoras se sinceraron entre sí. “Gracias a Dios, no me quedó nada por decirle. Le agradecí todo lo que estaba haciendo por el boxeo y cómo incentivó a otras mujeres a vivir, a que se animen a ser realmente ellas. Cuando me enteré de que estaba internada, lo primero que se me vino a la cabeza fue este gran encuentro. Dije: ‘Gracias a Dios, nosotras pudimos reconstruir nuestra relación’. Si eso no no hubiera ocurrido, hoy me sentiría muy culpable”.

En 2008 protagonizaron un evento histórico en el Luna Park y la Tigresa lo recuerda con cariño. “Fue una gran pelea. Lo que nosotras logramos, no lo logró cualquiera. Nos transformamos en las mujeres más conocidas dentro del ámbito del boxeo y cada una, con su particularidad, difundía el boxeo en el país”, señaló sobre aquel combate que ganó con algo de polémica.