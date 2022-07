En Parque Field los vecinos cierran pasillos para que no entren ladrones

De acuerdo al testimonio de los vecinos, en los últimos años cambió dramáticamente la realidad del barrio y lo que se ostentaba como una postal distintiva de diseño urbano puesto al servicio de la convivencia y de conexiones internas dentro de las manzanas, pasó a transformarse en oscuros recorridos, útiles para la multiplicación de delitos.

Los habitantes del lugar cuentan que a toda hora son víctimas de ataques, robos, arrebatos y escenas de violencia que aumentan en horas de la noche, tramo horario donde retumban los ruidos de los delincuentes corriendo por los techos, tratando de convertir en botín las situaciones de oportunidad, y de sacar provecho de descuidos de algún vecino.

Ni las alarmas comunitarias que están dispuestas en la zona, ni tampoco los pagos adicionales que le efectúan a la misma policía por tareas de vigilancia, logran generar un contexto de mayor seguridad. Según remarcan, también conspiran contra esa intención la falta de buena iluminación, la necesidad de poda y escamonda en los árboles de esas cuadras y los robos de cable, que dejan sin cobertura los dispositivos de seguridad.

Bicicletas, autos, medidores de agua y gas, picaportes, cañerías domiciliarias suelen caer en las redes del delito, y esta situación provoca una gran inquietud y hartazgo en los vecinos, quienes aseguran que también se meten en las casas y los comercios, y los desenlaces de esas irrupciones a veces terminan con escenarios trágicos.

Hoy el miedo cala cada vez más hondo y acompaña conductas cotidianas, como los que se desplazan hasta las paradas de colectivos.

Se cansaron de esperar

Horacio vive hace 60 años en Parque Field y fue testigo de la transformación. Todos los días colabora y le carga los celulares a los agentes de vigilancia. “Este barrio fue diagramado como si fuera Estados Unidos. Y como las calles son irregulares y tiene muchas cortadas, la vinculación se realizó a través de pasillos. Con el tiempo, se convirtieron en el tema central de la inseguridad que sufre el barrio”, señaló.

Y precisó: “Por los pasillos se filtran, se meten y a cualquier hora es zona insegura. Antes se mandaban en moto y por eso los vecinos decidieron cerrarlos”.

“Los delincuentes aprovechan, se meten por los pasillos y todos los vecinos sufrimos. Por eso tuvimos que organizarnos de manera colectiva para reforzar la vigilancia en el barrio”, comentó.

Y recordó: “Hace 5 años se empezaron a cerrar algunos pasillos en forma aislada. Y en el último año se multiplicó, incluso en calles más anchas y más transitadas como Baigorria y Zenón Pereyra. Nadie queda afuera de esto”.

Este vecino resaltó que “se gestionaron los reclamos ante la Municipalidad, pero nunca termina de llegar una respuesta o una acción formal sobre esto que sufrimos a diario los vecinos. Ni desde la Municipalidad, ni desde el Concejo, tuvimos las respuestas que esperábamos”.

Acerca de las demoras en el tratamiento, Horacio confió que “esto parece de nunca acabar. Siempre falta una firma, siempre falta algo que estira una situación que para nosotros es muy angustiante. Ante ese escenario, los vecinos empezamos a cerrar por nuestra cuenta, cansados de los robos”.

“Ante nuestros reclamos, algunos concejales nos dicen que los pasillos cerrados pueden complicar alguna acción de rescate en alguna urgencia o fatalidad. Pero los vecinos se cansaron y cerraron igual”.

Sobre la modalidad de los cierres de pasillos, puntualizó que “la mayoría puso rejas, otros alambrados, pero cada uno lo hizo a su manera, porque no podían seguir esperando”.

“Para hacer las rejas juntan dinero entre los vecinos, sea cercano o no a ese pasillo, y casi todos colaboran”, amplió. Y también expuso su experiencia. “A mí me robaron los sillones del patio. Eran viejos pero no les importó. Van por los techos y van viendo lo que encuentran. Y de madrugada, hacen lo que quieren”.

“Lo hacen por autoprotección”

El concejal Carlos Cardozo, integrante de la comisión de Seguridad del Concejo, analizó esta problemática. “Los vecinos están haciendo esto por una cuestión de autoprotección. Y aunque saben que no tienen la autorización, han decidido cerrar. La angustia que viven los vecinos a diario obliga a tomar el tema con más determinación”, expresó el edil.

Cardozo contó que habitualmente visita ese barrio y que “los vecinos afirman y aseguran que se repiten muchos hechos de inseguridad vinculados a los pasillos. Y, de esa manera, muchos empezaron a tomar la decisión unilateral de ponerse de acuerdo para cerrarlos. Saben que no es lo correcto, pero es algo que está pasando, y los concejales tenemos la obligación de legislar sobre la realidad”, remarcó.

Además reconoció que esos reclamos por la inseguridad también están vinculados a las tareas de poda y escamonda y a la necesidad de mejorar la iluminación. “Es un tema complicado, porque el barrio tiene mucha forestación y si no hay una escamonda permanente y no se reemplazan las luces tradicionales, termina siendo una boca de lobo”.

También apuntó que otro problema relacionado es “el robo de cables, ya que como tantas zonas de la ciudad, se roban los cables de telefonía y el barrio se queda sin conectividad, porque muchos sistemas de seguridad particular funcionan con conectividad. Esas son cuestiones que también tienen que ver directamente con la inseguridad”, subrayó Cardozo.

Por su parte, el concejal Alejandro Rosselló, de la comisión de Gobierno, destacó que en esta discusión “primero hay que hablar con todos los vecinos para tener un panorama lo más amplio posible de la situación. Hay que analizar bien la medida de cerrar pasillos. Y segundo, hay que pensar realmente si eso colabora con la seguridad, porque si cierran, los delincuentes se van a meter y pueden trabajar tranquilos”, advirtió Rosselló.