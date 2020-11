gachi2.jpg Sandra Harford.

¿Cómo surge la idea de organizar este ciclo? ¿Qué te impulsó a hacerlo?

Surge la idea cuando empecé a ver que la pandemia se extendía cada vez más. Sentí que pasaba el año y los teatros iban a ser los últimos en abrir. Me impulsaron las ganas de tener un nuevo proyecto, en este caso el streaming, una nueva posibilidad de llegar al púlbico con nuestro arte.

¿Por qué te decidiste por estos espectáculos?

Tenía ganas de hacerlo con gente que ya había trabajado, como Gachy Roldán, el Negro Moyano, Juan Junco, Omar Capacci, Germán Iacobelis de Mariachi Rey. Es mi primera experiencia y quiero hacerlo estando cómodo como director. Este formato es distinto, no es el teatro, los tiempos son otros y más de una hora de show mucho.

gachi5.jpg Juan Junco.

¿Pensás que la pandemia y las condiciones de aislamiento que impuso cambiaron el humor de la gente? ¿Cómo lo percibís vos? ¿Qué te manifiestan los artistas sobre este tema?

Creo que todos necesitamos divertirnos. No fue fácil estar adentro tanto tiempo. Hace unos meses no podíamos ni juntarnos a ensayar. Ahora está todo por suerte más relajado y con los protocolos correspondientes podemos al menos juntarnos.

¿Se verá algo de la realidad que atraviesa el país desde hace ocho meses en alguno de los tres shows?

En los casos del streaming de hoy y de “Kiene Soneto For Ever”, es una galería de personajes súper divertidos, con algunas anécdotas de actualidad pero siempre desde el humor. El streaming de Mariachi es un recital festejando los 28 años con la participación de un divertidísimo monólogo de La Jua Jua Juárez.

gachi3.jpg Manuel Cansino.

Después de tantos años produciendo y dirigiendo, ¿qué te genera incursionar en el streaming?

Me gusta mucho esta nueva modalidad de llegar a la gente, es hermoso saber que pueden verte de cualquier lugar del mundo. También es una manera de que nos conozcan más y poder llegar a mas gente. Más allá de que me apasiona el teatro, ese ida y vuelta espontáneo, las risas, los aplausos, la emoción es lógico que se extrañe

¿Cuáles son los mayores desafíos de encarar esta modalidad? ¿Qué aspecto positivo se le podría atribuir?

En el streaming la entrada por lo general es mas económica y con una entrada quizás puedan verte varias personas, mientras que en el teatro cada butaca según el lugar tiene su valor, pero a la vez en el streaming no tiene límite de capacidad.

gachi5.jpeg Omar Capacci.

Productores rosarinos acordaron con la Municipalidad el regreso de los espectáculos, en ese caso en el Anfiteatro, y Cultura municipal adaptó la sala y anunció el regreso de shows a La Comedia, siempre con protocolos estrictos. ¿Cómo ves el panorama para la apertura de salas del teatro independiente?

Hay posibilidades de volver pronto con protocolos que anunciaron, dependerá de los porcentajes de gente que pueda acceder a la sala si es rentable o no para los productores. En mi caso particular, la revista es un género costoso; no es redituable con una sala al 30 por ciento y quizás pensar en armar un show más chico sería una alternativa. Los espacios abiertos seguramente serán los primeros en arrancar y los que tengan una ventilación adecuada al protocolo, pero todo esta por verse y a la espera. Creo que más allá de que volvamos a lo presencial que tanto deseamos, esta modalidad del streaming llegó para quedarse.