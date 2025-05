Un actor de "El Eternauta" contó cómo fue el accidente que le causó parálisis facial permanente

Actores de renombre dieron vida a los personajes de la adaptación que llegó a Netflix de “El Eternauta” , como Ricardo Darín y Carla Peterson . No obstante, en ese marco también se dieron a conocer nuevos talentos . Uno de ellos es Joaquín Acebo , artista que se pone en la piel de uno de los boys scouts que lucha contra la nevada mortal. Acebo fue entrevistado y admitió la emoción que le produjo participar de la ficción. También contó cómo fue el accidente que sufrió y le dejó como secuela permanente una parálisis facial.

El accidente que dejó con una parálisis facial a un actor de “El Eternauta”

En diálogo con un canal de streaming, el actor que le da vida a Micky contó con detalles cómo fue el suceso que lo dejó con una parálisis facial. “De chico tuve un accidente. Fui a un parque de diversiones en Luján y, no sé si ubican el tren fantasma... Es un juego bastante simple, pero el parque era terrible y el juego no tenía ningún tipo de seguridad”, comenzó Joaquín Acebo.

“Era un niñito con cero conciencia de lo que podía pasar, y el juego no tenía ningún tipo de ni cinturón o barra para que yo me pudiera sostener”, continuó el actor de “El Eternauta”, y agregó: “En uno de los giros, por alguna razón, me paré y en la curva que dio yo salí disparado. Yo estaba en el medio de mis dos hermanos, y quedé como enganchado entre el carro y las vías”.

Los presentes en el estudio se impresionaron con el accidente, a lo que Acebo respondió: “Sí, bastante heavy. Mi cabeza quedó como rebotando y después se enganchó como en el carro”. “Del exterior me quedó la parálisis facial porque se me cortó el nervio que controla todo lo de la cara”, precisó, mientras señalaba la parte de su rostro que no puede mover.

Además, contó que, luego del accidente, pasó tres semanas en coma: “Estuve 21 días en coma, tuve triple fractura de cráneo, tuve desplazamiento del moides, que es el hueso que es vital para respirar, para comer, para ir al baño, para un montón de cosas".