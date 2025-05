El papá de Matías Bottoni destacó el impacto positivo de la solidaridad en el ánimo de su hijo

"No se puede seguir adelante, tanto económica como anímicamente" sin apoyo, resaltó Luciano Bottoni, que busca "hasta la última chance" para que el joven nadador se recupere

" Es impensado todo lo que se generó . Estoy muy agradecido ", manifestó el papá del adolescente de 17 años. La reacción se multiplicó de la mano de parientes, amigos, colegas y amantes de los deportes. De inmediato advirtió que "no se puede seguir adelante, tanto económica como anímicamente", sin ese tipo de acompañamiento frente a un cuadro clínico tan complejo.

Según explicaron sus familiares, Bottoni aún "no puede sostener la cabeza por sus propios medios". Una vez que volvió a respirar sin asistencia, lo sentaron en la cama ortopédica, pero "se cae para un costado" cuando intentan dejarlo erguido.

>> Leer más: El nadador de club Echesortu se recupera favorablemente: pudo sentarse tras la cirugía

Luego del accidente del último sábado en el Parque Olímpico de Buenos Aires, el nadador aún no consiguió mover los músculos desde el pecho para abajo. Sin embargo, su padre está dispuesto a agotar la búsqueda de la recuperación y subrayó: "Esto es muy largo".

Ante el éxito rotundo que tuvo la colecta para la operación, Luciano Bottoni remarcó que seguirán precisando ayuda económica para su hijo. "Uno quiere darle hasta la última chance posible para que se recupere", manifestó.

El hombre sabe que las primeras opciones para abordar el caso del nadador se centran en la terapia y las sesiones de rehabilitación. No obstante, también contempla otras alternativas como "tratamientos con células madre que son súper costosos", de modo que el tema del dinero es una preocupación latente más allá de la etapa de internación.

Un llamado de atención a las obras sociales

Antes del ingreso de Matías al quirófano, su familia sufrió una larga demora por dificultades para comunicarse con la obra social. "Pasaron más de 24 horas hasta que fue operado y eso tampoco fue bueno para él", señaló su papá.

Luciano Bottoni ya pudo resolver los problemas burocráticos en torno a la asistencia médica, pero advirtió que es preciso mejorar el sistema de atención de urgencias como las que atravesó su hijo. En este caso, la prestadora tenía tercerizado ese servicio fuera de la provincia y no había cobertura ante accidentes en eventos deportivos.

>> Leer más: Colectas, misas y grullas: el accidente del nadador Matías Bottoni generó una gran ola solidaria

"Si no se revé un poco la manera del contacto fuera de horarios y días comerciales que tienen, se complica todo", indicó el padre del nadador. En cuanto a lo que vivió el sábado, apuntó: "Ellos me respondieron que yo tendría que haber avisado que iba a un evento deportivo. No lo informan claramente en la plataforma para el afiliado".

Después de estos inconvenientes, Bottoni dejó en claro que no pretende seguir enfocado en esa discusión y comenzó a priorizar tanto la salud emocional como física dentro de su familia. Entre los gestos que lo ayudan a llevar el día a día, recordó que el día anterior recibió la visita de una pareja de San Luis en el hospital. "Una nenita de 5 o 6 años quiso donarnos su merienda de la semana", comentó con ternura.