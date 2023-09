Messi en OLGA: las mejores frases de la nota con Migue Granados

- “No sé todavía porque está lejos. Sí pienso en la Copa América y el objetivo es llegar bien a eso, que justamente se juega acá en Estados Unidos. Después se verá, depende también de cómo me encuentro yo”.

Fama

- “Hay momentos que por ahí no tenés un buen día, te pasó algo y el que te viene pedir la foto no lo sabe o no lo entiende. Debe haber lugares en el mundo donde paso desapercibido”.



Paternidad y familia

- "Intento inculcarle los valores a mis hijos que me dieron a mí de chiquito. Soy como soy porque lo que aprendí de chico, y por el club donde crecí también, porque en el Barcelona los valores son muy importantes"

- "No estamos en la búsqueda, pero me gustaría que llegue la nena", agregó el diez acerca de la posibilidad de agrandar la familia.

PSG

- “La verdad no fue como esperaba. Fui el único campeón del mundo que no fue reconocido en su club”.

Newell’s

- “En lo personal siempre estuvo esa idea, y más después de ser campeones el mundo, de disfrutar del fútbol argentino, jugar en Newell’s, donde iba a la cancha de chico, era mi sueño jugar ahí".



Presente en el Inter Miami

- "Se vive de otra manera. Si bien mi personalidad es que quiero ganar, no me gusta perder y soy competitivo, en cierto punto es más relajado".

Amigos

"Amigos de Argentina me quedaron pocos porque me fui de chico y la comunicación era más complicada en ese momento. Uno de mis mejores amigos es el primo de Antonela. Empecé a jugar en Newells con seis años con él”.