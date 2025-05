Luciana Elbusto sobre la esposa de Brancatelli: "La pobre ligó todo de rebote"

Remarcó que "nadie hubiera salido lastimado" si no se filtraba en redes sociales su relación sentimental con el periodista

Luciana Elbusto admitió que "estaba mal" su relación sentimental con Diego Brancatelli, lamentó que "la única pobre que ligó todo de rebote fue la mujer" del periodista, Cecilia Insinga, y afirmó que si el romance entre ambos no se hubiera filtrado en redes sociales "nadie hubiera salido lastimado".

“Nadie quiso lastimar o hacerle mal a nadie. Acá la única pobre que ligó todo de rebote fue la mujer de Diego", dijo Elbusto, quien añadió que "si no hubiera sido por unos tuits en los que empezaron a hablar de esto, nadie hubiera salido lastimado. Más allá de que estaba mal lo que estábamos haciendo, no hubiera salido a la luz y no estaríamos envueltos en este escándalo".