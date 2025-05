Ángela Leiva destrozó al Chelo Weigandt: "Se llevó la responsabilidad afectiva a marzo"

¿Qué dijo Angela Leiva sobre el Chelo Weigandt?

A casi 30 días de haberse separado del Chelo Weigandt, la cumbiera asistió al programa de Mariana Fabbiani “DDM”. Allí, la artista no esquivó las preguntas sobre su ruptura. “La vida de los artistas esta tan llena de lo privado", comenzó la Fabbiani. En ese momento, la cantante agregó: “Trabajé tanto en mi carrera para ser reconocida que hoy entiendo que son las reglas del juego. Que si vos querés que la gente escuche tu música y querés que te conozcan, también la gente tiene ganas de conocer tu vida privada, tu vida personal”.

Luego explicó que la relación con el Chelo se dio de manera orgánica, de la misma manera que lo fue la separación. “Fue orgánico decir, ‘che, bueno, no, mirá, estoy triste’. En su momento me hablaron todos los periodistas, que agradezco siempre el aguante de todos. Pero yo no estaba bien. Y la verdad es que yo no podía hablar del tema. Yo hablaba y lloraba”, detalló la artista.

Embed

Asimismo, Ángela Leiva habló en el programa de streaming conducido por Lizardo Ponce.

Al ser consultada sobre su reciente separación, la cantante sentenció: "Cuando una persona que está a muchos kilómetros de distancia te dice que no te quiere ver más por un mensaje de WhatsApp y la verdad que se llevó responsabilidad afectiva a marzo". En ese momento, Juli Poggio en su rol de panelista comentó: “Y se llevo a marzo muchas otras cosas también”. Angela respondió: “Muchas cosas que no cuento”.

Frente a los dichos de Leiva, La Joaqui, agregó: “Entraste hoy y estabas más “buenota” que nunca. ¿No te sentís así? Tu piel, por ejemplo. Poco se habla del “glow up” que tiene una persona cuando se da cuenta de lo que no estaba viendo”.

angela leiva rumis .mp4

