La China Suárez versus Benjamín Vicuña: la cronología de un final inevitable

La paz que alguna vez pareció reinar entre la China Suárez y Benjamín Vicuña quedó definitivamente en el pasado. Luego de que la China no pudiera viajar a Turquía con sus hijos por una decisión judicial tomada por su ex pareja, la actriz estalló públicamente con un fuerte posteo en redes sociales , donde reveló todo lo que, según ella, se venía callando durante años de relación con el actor chileno.

El escandaloso comienzo de un romance

Todo comenzó en 2015, durante el rodaje de la película El hilo rojo, cuando Pampita —pareja de Vicuña por entonces— sorprendió a ambos en un motorhome, desatando uno de los escándalos más comentados de la farándula argentina.

Ella sospechaba algo. No era la primera vez que intuía una infidelidad por parte de su marido, así que la lluviosa noche del viernes 11 de diciembre, la modelo se apersonó al lugar de filmación para sorprender a Vicuña. Pero la sorpresa se la llevó ella al ingresar sin aviso al motorhome en el que se encontraba el actor chileno junto a la China. “Vi lo peor que puede ver una mujer”, “Había olor a sexo”, “Él estaba desnudo sobre ella”, “Ella se tapaba las tetitas”, fueron algunas de las declaraciones que Pampita fue haciendo después de ese episodio, que terminó con una fuerte discusión entre Vicuña y ella.

Tratando de apaciguar el escándalo mediático, la China salió a dar otra versión de los hechos a la prensa. Según contó, ella estaba descansando en el motorhome, tapada por “una mantita amarilla” que se había traído de Nepal y estaba “comiendo una palta”, cuando Pampita ingresó hecha una furia. Y, según sus dichos, todo lo demás no sería más que una fantasía, producto de los celos enfermizos de la modelo.

A pesar de las desmentidas iniciales, meses después la pareja blanqueó la relación.

Una familia feliz pero no tan consolidada

Con el tiempo lograron consolidarse como una familia y tuvieron dos hijos. Magnolia nació en 2018 y no estuvo exenta de escándalos. La elección de ese particular nombre que hace referencia a una flor blanca, hizo que algunos lo interpretan como una alusión directa a Blanca, la hija fallecida de Vicuña y Pampita y por lo tanto como una provocación hacia la modelo.

Ahora bien, a fines de 2019, la actriz confirmó la primera separación. “Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada, hermosa. Nuestros hijos se aman y tenemos a Magnolia también. Estamos separados, pero nos tenemos mucho amor así que no sabemos qué puede pasar el día de mañana”, dijo por ese entonces a los medios de comunicación desde Estados Unidos.

Sin embargo, poco tiempo después la pareja se reconcilió y en el año 2020 tuvieron a su segundo hijo Amancio.

Durante años, fueron una de las parejas más fotografiadas y seguidas del espectáculo nacional. A lo largo de su vínculo, compartieron pantalla en producciones como Argentina, tierra de amor y venganza y Terapia Alternativa. También protagonizaron campañas de moda, convivencias familiares y postales románticas que ocuparon la portada de más de una revista.

La separación definitiva

En agosto de 2021, el amor llegó a su cierre definitivo. Fue Benjamín Vicuña quien en sus redes sociales anunció el final de su relación con la China Suárez.

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", escribió el actor en una historia en Instagram.

Luego, Benjamín Vicuña agregó: "Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias".

Fue en octubre de ese mismo año cuando estalló el escándalo conocido como el Wandagate. Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez y lo hizo público a través de una contundente frase en redes sociales: “Otra familia más que te cargaste por zorra”.

En ese momento, la mediática compartió capturas de chats y detalles sobre el vínculo entre su marido y la actriz. Sin embargo, el escándalo no escaló demasiado: Wanda e Icardi se reconciliaron poco tiempo después.

Casi tres años más tarde el Wandagate volvió a tomar fuerza, reavivando tensiones y dejando en evidencia que la historia aún no estaba cerrada.

Los rumores de infidelidad

Cabe recordar también que, días después de la separación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, comenzaron a circular fuertes rumores de infidelidad por parte de la actriz. Uno de los más resonantes fue el supuesto vínculo entre la China y Nicolás Furtado, ocurrido según Yanina Latorre antes de que la pareja se separara definitivamente.

"Antes de separarse, la China le pidió a Vicuña una casa para empezar de cero. Él accedió, compraron una propiedad en un country y la refaccionaron. Pero al día siguiente de firmar la escritura, ella lo dejó", contó la panelista. Según su versión, la actriz habría estrenado la casa conla visita de Furtado, lo que habría llevado a Vicuña a anunciar públicamente la separación, cansado de perdonar infidelidades.

Tiempo después, con el escándalo del Wandagate en pleno auge, Latorre sumó otro capítulo: la China habría tenido un romance con Gonzalo Heredia durante las grabaciones de "Argentina, tierra de amor y venganza". Sin embargo, el actor fue tajante al desmentir los rumores: “Nada más alejado de la realidad. Hincha un poco tener que salir a aclararlo”, expresó.

Aunque nunca se confirmaron estas versiones, los rumores constantes alimentaron el mito de una relación marcada por polémicas y las traiciones.

Las parejas de la China Suárez y Benjamin Vicuña

Con el transcurrir de los años, cada uno de los protagonistas siguió su propio camino. La China Suárez inició una relación con Rusherking que duró cerca de diez meses y finalizó en abril de 2023. Tiempo después, comenzó un romance con Lauty Gram, el cual mantuvieron en secreto durante un tiempo antes de hacerlo público. Y al poco tiempo mantuvo un breve vínculo con Franco Colapinto.

Por su parte, apenas se habia separado a Benjamin Vicuña se lo vinculo amorosamente con Luciana Salazar. Sin embargo los protagonistas nucna confirmaron los rumores.

En febrero de 2022, Vicuña decidió apostar nuevamente al amor de la mano de Eli Sulichin, amiga de su ex Carolina “Pampita” Ardohain y quien habría sido la celestina de esta relación. Y en 2024, el actor chileno se mostró en pareja con Anita Espasandín.

Durante ese período, la relación entre la China y el actor parecía transitar por un clima de armonía. Compartían celebraciones como los cumpleaños de sus hijos y todo indicaba que la paz se había instalado entre ellos.

El escándalo del Wandagate

A fines del año 2024 estalló definitivamente el escándalo del WandaGate y despues de chats filtrados, indirectas en redes sociales y fotos de los protagonistas, Mauro Icardi y la China Suárez confirmaron su romance.

En medio del escándalo y del conflicto legal entre Wanda Nara y el futbolista, reapareció en la conversación mediática el nombre de Benjamín Vicuña. Uno de los tantos chats filtrados mencionaba al actor chileno, lo que lo puso nuevamente en el centro de la conversación pública.

Fue entonces cuando, por primera vez, Vicuña habló sobre el vínculo entre Icardi, la China y sus hijos. Si bien evitó profundizar, dejó en claro su postura: “Prefiero no opinar de algo que puede ser doloroso, no me corresponde”. Y agregó: “Obviamente, uno siempre se preocupa por sus hijos”.

Consultado por las imágenes que mostraban a sus hijos compartiendo momentos con Icardi, respondió: “Donde están mis hijos es algo que se tiene que conversar, pero no lo he hecho”. Sobre el futbolista, fue tajante: “No lo conozco”.

Los primeros cruces entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

En mayo de 2025, con el romance entre la China Suárez y Mauro Icardi ya consolidado, la actriz comenzó a viajar con sus hijos a Turquía para acompañar al futbolista. Ante los rumores de una posible mudanza definitiva a Estambul junto a Magnolia y Amancio, todas las miradas volvieron a apuntar a Benjamín Vicuña.

En diálogo con Intrusos, el actor expresó su incomodidad por la exposición mediática de sus hijos: “Me da vergüenza tener que hablar de cosas tan personales. Es rarísimo tener que dar explicaciones".

Consultado sobre la forma en que Suárez expone a sus hijos en redes sociales, Vicuña respondió con cautela: “Hay cosas que me parecen de más, pero eso se habla en privado. No voy a usar un programa para decir lo que me molesta”.

Finalmente, fue tajante respecto a la posibilidad de que sus hijos se muden a Turquía: “No hay ninguna posibilidad”, sentenció y dejó en claro que la armonía con su ex pareja comenzaba a resquebrajarse.

Benjamín Vicuña revoca el permiso

Esta ultima semana se conoció que Benjamín Vicuña, le revocó el permiso que le permitía viajar a la China con sus dos hijos a Turquía. Cabe recordar que hasta el momento, la actriz contaba con una autorización amplia que le permitía trasladar a los menores sin necesidad de gestionar permisos individuales por cada viaje.

Según Karina Iavicoli, Vicuña fue a ver a su abogado y cambió “en un acto intempestivo” los permisos de viaje para sus hijos.

A partir de esta decisión judicial se estalló una guerra que será difcil frenar.

El posteo que desató la guerra

Fue asi como en las ultimas horas, la China Suárez estalló y publicó un inesperado posteo en sus redes sociales en contra de Benjamín Vicuña. En la publicación, la actriz lo acusó de ser mal padre, de serle infiel cuando transitaba su embarazo y de sufrir adicciones.

“El papá del año”, tituló su publicación la China Suárez. “Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, lanzó.

“El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a a Chile) porque “era mucha plata”. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo", siguió. “El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza”, continuó.

“Quién se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía, ‘separate, ¿quién te va a querer con 3 hijos?’”, lanzó. “El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien”, manifestó.

“El papá del año” que le pregunta a su hijo colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa, están todos mirando una serie en TV con 'una niñera post cada hijo’. El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad", siguió.

“El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones. Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste”, enfatizó.

“Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más. El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual AMAN y ADMIRAN. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado”, expresó.

Para el final, se refirió directamente a su acción judicial que le impide viajar con sus hijos a Estambul. “Revocaste el permiso 2 días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas, o al menos eso me dijiste siempre”, concluyó.

La respuesta de Benjamín Vicuña

A pocas horas del escándalo, Benjamin Vicuña se comunicó con Ángel de Brito vía mensaje de texto. El actor chileno optó por mantenerse al margen y no generar mas idas y vueltas. “No voy a contestar a tanto odio”, le escribió el chileno al conductor de LAM .

“La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, cerró Vicuña intentando apaciguar las aguas.