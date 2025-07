El ídolo de Newell's Maxi Rodríguez recordó el título que marcó su carrera deportiva

Leer más: Newell's: cerca del debut, hay dudas sobre los titulares para el partido en Mendoza

El recuerdo de Newell's

-¿Qué significó para Maximiliano Rodríguez ese torneo?

-En lo personal fue algo que me marcó muchísimo. Era muy joven, venía de jugar en la primera de Newell's y tener la posibilidad de jugar en la selección argentina, un torneo Sub 20, me marcó muchísimo de cara a todo lo que vino, me cambió bastante la vida a nivel futbolístico. De ese torneo viene mi transferencia al Espanyol de Barcelona. Fue un torneo en el que a nivel personal hice goles, varios importantes. Por eso, sin dudas, fue un campeonato que me marcó mucho.

-Esa camada del 2001 dejó muchos grandes jugadores para el Fútbol Argentino. ¿Cuánto influyó ese gran plantel para lo que vino después tanto en el Fútbol Argentino como en la selección mayor?

- La camada de esa selección marcó mucho, en ese sentido. Muchos de los que estuvimos ahí después estuvimos en el Mundial de mayores de Alemania 2006. Muchos seguimos creciendo, luego de eso, con la selección mayor en distintos torneos. Fue un paso muy importante para todos nosotros porque nos fortaleció, con José de entrenador que, además, después fue el entrenador del equipo mayor en 2006. Fue muy positivo para la selección argentina y nosotros haber podido continuar y crecer futbolísticamente con el mismo entrenador.

Un grupo que se mantiene

-¿Siguen viéndose con algunos de los jugadores de aquel plantel?

-Si, hablamos mucho. Tenemos un grupo de whatsapp y cada tanto, nos vemos. Hay varios desparramados por distintas partes del mundo pero seguimos hablando seguido recordando cosas de ese Mundial y de cómo esa generación quedó tan marcada. Era un equipo que jugaba un fútbol espectacular. Siempre nos ponemos a recordar viejos momentos con los chicos.