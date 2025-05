Benjamín Vicuña sobre la mudanza de sus hijos a Turquía: "No hay ninguna posibilidad"

Qué dijo Benjamín Vicuña

A pocos días de haber regresado del Festival de Cannes, el actor chileno fue interceptado en las calles porteñas por el cronista Alfonso Oliva para el programa "Intrusos".

“Me da tanta vergüenza tener que estar hablando de estas cosas domésticas, de la vida familiar. Tener que estar dando explicaciones es rarísimo”, comenzó el actor.

En ese momento, el cronista le consultó acerca de un hecho protagonizado por Suárez, en el que la actriz le respondió un comentario a un abogado, vinculado al entorno de Wanda Nara, que había propiciado comentarios agresivos contra su hijo de cuatro años Amancio. En este sentido, Vicuña comentó: “En general, los niños no deben estar expuestos a ese nivel, todos sabemos que se dicen barbaridades, debería haber entes para controlar ese nivel de pelotudez que se dice o que se comenta sobre niños”.

“Los grandes deberíamos tener una coraza para saber de dónde vienen esos comentarios, muchas veces vienen desde el resentimiento, de la envidia o de la cobardía” , agregó

"¿Te molesta que haya tanta exposición de parte de la Eugenia con los chicos?", indagó el cronista. Benjamín respondió: “Son cosas que se hablaron en privado, también. Hay cosas que sí, que me parece que están de más. Pero eso se habla en privado, no voy a usar un programa de televisión para decir lo que me molesta o lo que no me molesta. Es difícil”.

Por último, Oliva le consultó acerca de la viabilidad de que Amancio y Magnolia se trasladen a Turquía para compartir la vida con la China y Mauro Icardi. El chileno fue conciso. “No hay ninguna posibilidad.”, señaló antes de irse.