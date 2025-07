Apuestas online ilegales: tras ser imputados, Wanda Nara y L-Gante tuvieron que grabar un video

Embed “Apuestas”



Por este video de influencers donde Wanda Nara, L Gante, Sasha Ferro, Flor Vigna entre otros, comunican que apostar está mal, luego de ser imputados por promoción de plataformas ilegales.



pic.twitter.com/zBza0IzqfL — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) July 7, 2025

Además de compartir el video en sus redes durante tres días en sus historias de Instagram y mantenerlo publicado en sus perfiles durante al menos un mes, los influencers y mediáticos imputados deberán realizar un curso presencial dictado por Lotería de la Ciudad sobre ludopatía y juego ilegal.

“Así como difundieron sitios ilegales desde sus redes, ahora deben concientizar desde ese mismo lugar”, explico el fiscal a cargo de la causa.

Cuándo una casa de apuestas online es legal y cuando no

"Apostar puede parecer un juego, pero no lo es", abre Wanda Nara en el video polifónico que una docena de influencers tuvo que grabar tras de ser imputados. "El riesgo es peor con los sitios de apuestas ilegales online", completa Flor Vigna.

En el video, que forma parte del acuerdo con la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad de Buenos Aires, se hace hincapié en la diferencia entre las casas de apuestas legales, con los sitios de juego online ilegales. "Las plataformas ilegales son muy peligrosas, porque no están reguladas y pueden hacerte perder todo tu dinero", advierten los inluencers.

"Si una web de apuestas no termina en punto bet o punto ar (.bet / .ar), es ilegal. No la difundas, no la promociones, no la uses", cierra L-Gante. Este es el factor que discrimina entre sitios legales e ilegales y es importante tenerlo en cuenta.