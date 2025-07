Flavio Mendoza fue internado tras sufrir un golpe y caída en pleno show

Más tarde, Mendoza usó sus redes para contar detalles del hecho y llevar tranquilidad a los espectadores. “Sé que todos se han preocupado. Recién me dejaron salir de la clínica y les quiero agradecer a los médicos, que me atendieron súper rápido. Estoy muy dolorido y con muchas inyecciones, pero no fue algo tan grave, gracias a Dios" , expresó en Instagram.

Los médicos descartaron posibles lesiones en la zona cervical y dorsal, que inicialmente preocuparon a Flavio y su equipo. “Las funciones siguen, yo voy a estar, pero perdónenme si hay algunas cositas que no voy a poder hacer, porque estoy bastante duro. ¡No puedo faltar a este exitazo! No soy un inconsciente, si fuera algo que no puedo hacer, no me arriesgaría. La gente me mueve y me hace sentir bien, así que los espero", aseguró.