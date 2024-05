Ficción y realidad: Mirta Busnelli y Anita Pauls son madre e hija en "La estrella que perdí"

Respecto a las similitudes con la propia biografía de las actrices, Mirta contó que la propuesta de la directora logró convertirlas en una fortaleza narrativa del filme. “En algunos sentidos era tal cual o muy parecido, y en otros menos. Era raro pero no era obstáculo, se volvió una cosa a favor”, afirmó.

“Para mí que se juegue con la realidad y la ficción lo enriquece mucho más, es muy divertido y sumó muchísimo. Toda la secuencia inicial de fotografías son reales, entonces también es un homenaje a la actriz que es mi mamá”, sumó por su parte Anita, en relación a una serie de imágenes que abren la película y que para presentar al personaje, muestran distintos momentos de la carrera real de Busnelli.

El vínculo entre madre e hija es central para la historia de “La estrella que perdí”. En este sentido, las actrices contaron cómo trabajaron la frontera entre su dinámica personal y la que plantea la ficción. “Si bien éramos otra madre y otra hija, también éramos esta madre y esta hija. Ahí es cuando te das cuenta que los vínculos son universales, sobre todo entre hijas, hijos, madres, padres. No somos tan diferentes, porque de pronto te encontrabas con un guion que lo escribió otra persona y sin embargo se sentía familiar”, aseveró Pauls.

“Eso confirma que los vínculos son universales, que las problemáticas son similares. Entonces si bien no éramos esa madre e hija, sí éramos y también desde nuestro lugar podíamos aportar también cosas que nos habían pasado para enriquecer, para darle más verdad aún. Trabajar con mi mamá para mí fue un placer. Por suerte, ninguno de los conflictos aparecieron en set sino todo lo contrario”, completó la actriz.

En todo momento, la dupla destacó la solidez de la dirección y el guión de Luz Orlando Brennan, a quien Anita conocía por un trabajo previo compartido en una serie. Las dos intérpretes estuvieron desde el comienzo acuerdo en la calidez y calidad de la propuesta, por lo que apostaron con convicción a la ópera prima.

Bremmer se formó en la ENERC y es también productora de cine y teatro. Como guionista trabajó en películas como “Muerte en Buenos Aires” (de Natalia Meta), “La fiesta silenciosa” (de Diego Fried), y “Tóxico” (de Ariel Martínez Herrera). Antes de desarrollar su primer largo como directora, dirigió el cortometraje “En Crítica”, ganador del histórico certamen Historias Breves del INCAA, ahora suspendido por el desfinanciamiento a la institución promovido por el gobierno nacional.

“Nosotras hicimos un trabajo previo de ensayos y de trabajar juntas con Luz. Todo eso hizo llegáramos a rodaje un poco más tranquilas y nos pudiéramos apoyar la una en la otra para para dar lo mejor, en un set donde están todos trabajando, donde siempre hay que estar apurado y la verdad fue hermoso trabajar juntas, fue un sueño”, indicó Pauls.

“Nos hizo muy felices hacer esta película. Considero que Luz nos hizo un regalo muy hermoso porque es difícil que confluyan tantas cosas bien, amigable y amorosas. Estoy muy contenta de haber hecho esta película y me siento muy afortunada de haber podido estrenarla porque no sabemos qué va a pasar más adelante con el cine y con la cultura general”, agregó Busnelli.

Un homenaje al cine nacional

En este sentido, “La estrella que perdí” busca ser también un homenaje al cine nacional y a sus actores y actrices. Durante el filme, se ven imágenes de intervenciones de Busnelli en películas de directores como Martín Rejtman y Alejandro Agresti. Además, se hace una referencia, a partir del personaje que Norma (Mirta) debe interpretar en la obra de teatro dentro del filme, a la recordada interpretación de Norma Aleandro en “El hijo de la novia”.

Es por esto también que Mirta y Anita se muestran agradecidas de poder mostrar la película en salas, en un contexto profundamente hostil para la industria cinematográfica argentina. “Está atacado el cine, la educación, la ciencia, el arte en general, la política, todo. No sé qué va a pasar el año que viene y si se van a poder ver películas, así que agradezco tener suerte en este momento tan desgraciado”, opinó Busnelli.

“Yo me siento muy afortunada de poder estar estrenando esta película en este contexto. Es un privilegio y también una revalorización al cine nacional, que se lo honra bastante en la película. No hubiese sido posible hacer esta película sin el apoyo del INCAA, sin el acceso a la educación pública que tuvo Luz en la ENERC”, subrayó Anita.



“Se ve la importancia que tienen todas en la Argentina. La salud pública, la educación, la cultura, el cine, todas las cosas que nos hacen pensar, romper paradigmas, cambiar nuestra forma de pensar, que dan la posibilidad de vernos, de sentirnos unidos y hermanados y similares. Entonces si bien me siento muy afortunada por estar estrenando esta película, también me pone muy triste que esa posibilidad se limite y que no todos tengan acceso a contar sus historias, sus miradas, que no se pluralicen las voces y que el privilegio de hacer una película sea para unos pocos que cuentan con el capital”, desarrolló Pauls.

Finalmente, las actrices invitaron al público a acercarse a salas para disfrutar “La estrella que perdí”. “La película tiene su atractivo desde el punto de vista de cierto suspenso también. Y la temática que tiene es una temática donde muy poca gente queda afuera. Es algo que nos atañe a todo”, cerró Busnelli.

“Es una comedia dramática que si bien trata temas profundos lo hace con comedia. Y muchas veces estos vínculos que son universales, cada uno los padece en solitario. Mi mamá hizo un espectacular trabajo de interpretar a dos madres diferentes y al final ni la madre que priorizó su carrera ni la madre devota ama de casa son satisfactorias para los hijos. Siempre vamos a tener algo que reprochar. Entonces creo que ver eso también relaja y nos permite amigarnos con nuestros padres y nuestras historias”, concluyó Anita.