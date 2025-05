Volver a la UNR: se recibió la graduada número 100 del programa Regresar

Regresar a la facultad

A mediados de septiembre de 2023, el programa Regresar vivió su primer momento inolvidable cuando Agustina Mazza y Mauro Arias se convirtieron en los dos primeros graduados del programa, cumpliendo su sueño de recibirse como arquitectos con apenas unos días de diferencia. Esta semana Liz Mondaini se convirtió en la graduada número cien, a menos de dos años del inicio de este dispositivo.

El programa Regresar busca acompañar a quienes desean finalizar sus estudios universitarios, además de fortalecer la promoción y aumentar las tasas de graduación en las distintas carreras de grado de la UNR. Está destinado a estudiantes que han dejado su recorrido académico y adeudan el 30% de la carrera o que les falte realizar el trabajo final o tesina para graduarse. También para quienes no hayan regularizado o aprobado alguna asignatura en los últimos diez años de todas las carreras de grado de la UNR. Los mismos serán convocados de manera gradual y progresiva, de acuerdo a las asignaturas pendientes, planes de estudios, carreras y facultades.

“Es un programa inédito en el país, que se propone no esperar a que alguien decida regresar sino ir a buscar y acompañar a quien dejó por alguna razón para que termine su carrera y pueda cumplir su sueño", dijo el rector de la UNR, Franco Bartolacci, para quien Regresa es una propuesta que suma al objetivo de elevar la tasa de graduación, pero que además "demuestra que la UNR no es indiferente frente a lo que le pase a su comunidad".

"Hay una convicción muy profunda respecto de lo que la educación produce en cada persona, y si podemos hacer un esfuerzo para que los sueños que se depositan en nuestra institución puedan cumplirse, hay que hacerlo", destacó el rector sobre este plan que llegó al centenar de graduados. En este marco, Bartolacci agradeció a los equipos académicos de la UNR y cada Facultad que lo hace posible, "pero fundamentalmente a quienes decidieron volver por esta propuesta". Y apuntó: "No es no es fácil tomar la decisión de regresar, de volver a estudiar, cuando alguien lo hace nos deja un mensaje poderoso que contagia a otros: nunca es tarde, siempre estamos a tiempo. Estas cien primeras historias lo demuestran".

Bartolacci también resaltó la sensibilidad de la comunidad universitaria para comprometerse con esta propuesta y la manera en que asume los desafíos que se presentan: "Estas historias tienen que ser un mensaje para nuestra comunidad y para quienes aún están en duda. Para los que aún no se inscribieron, que sepan que se puede, que no es tarde, y que la UNR tiene un dispositivo que va a ayudarlos a terminar. Para nuestra comunidad, porque confirma que este es el camino. Una institución sensible y atenta para acompañar a su comunidad, también con vocación transformadora".

regresar (1).jpg Foto: gentileza Camila Casero / UNR

Historias de la UNR

Las primeras convocatorias de este programa fueron un éxito, con personas de todas las facultades de la universidad que se inscribieron manifestando la voluntad de volver a estudiar para terminar sus estudios. Este logro se vio reflejado en la graduación de muchos de ellos, quienes finalmente obtuvieron sus tan anhelados títulos, marcando el fin de una larga trayectoria académica llena de esfuerzo y dedicación.

“Yo dejé la facultad por devenires de la vida, creo que la última materia la había rendido en 2012. Sin duda el Regresar es un muy buen programa porque te sentís acompañado durante todo el proceso, y te sacas muchas dudas y temores que uno va creando por el paso del tiempo. Estoy muy contenta de haber vuelto a la Universidad", contó emocionada Liz Mondaini.

“Necesitaba cerrar una etapa, concluir tantos años de estudio y esfuerzo. No podía dejar inconclusa una carrera universitaria que amé y disfruté estudiar, que me regaló a mis mejores amigas y, también, a mi esposo, el padre de mis hijos. Hacerlo era demostrarme a mí misma ya mis hijos que era capaz de alcanzar mi meta”, compartió Estefanía Debay, quien hace poco se recibió de la licenciatura en comunicación social, veinte años después, con tres hijos pequeños y una vida construida en Portugal.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Área Académica y Aprendizaje (@academicaunr_oficial)

El valor de la universidad pública

Agustina Mazza, graduada de Arquitectura, reveló sus motivaciones para inscribirse: "Lo que me impulsó a tomar esta decisión fue que, en realidad, no tenía nada que perder. Con una sola materia pendiente, quería agotar todas las posibilidades a mi alcance". La publicación del lanzamiento del programa se convirtió para ella en una señal esperanzadora, catalizando el cumplimiento de su sueño tras cinco años de postergación: "Siempre dejaba esa última materia para más adelante, y me hubiera costado mucho más tomar la decisión de presentarme a rendir".

"Siempre tuve pendiente el poder terminar la carrera, y consolidar mi validación propia. Me fui a un país donde la educación es paga completamente, lo que me hizo valorar la posibilidad tan grande que tenemos en la Argentina, que muchas veces no nos damos cuenta", explicó Carolina Costa, quien en 2012 rindió la última materia de la licenciatura en estadística, pero la vida la llevó lejos: se mudó a Chile. Años después, sintió que tenía una deuda pendiente con esa casa de estudios que le había abierto las puertas al conocimiento y al crecimiento personal, por lo que retomó sus estudios para recibirse.

Para Hernán Rossi, la historia fue similar: había pasado más de dos décadas desde sus últimas materias. “Si la Universidad no me hubiera buscado, probablemente no habría cumplido mi sueño”, dijo tras obtener su título en comunicación social.

“Ingresé al programa porque me anotó mi hijo que estudia Ingeniería. Era una verdadera cuenta pendiente y estoy muy feliz de haber podido graduarme después de tantos años”, comentó Ricardo Peralta, flamante contador público que logró su título después de más de diez años de haber rendido su última materia.

Desde la UNR destacaron que el programa Regresar "demuestra que nunca es tarde para volver, que cada recorrido es único y que la Universidad debe seguir abriendo sus puertas a quienes, por distintos motivos, no pudieron terminar sus estudios en el pasado".

Para quienes desean participar del programa Regresar para terminar sus estudios universitarios pueden comunicarse con el Área Académica de la UNR o con la Secretaría Académica de cada Facultad.