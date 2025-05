Central: a qué jugador Holan podría abrirle la puerta a la titularidad frente a Huracán

>>Leer más: Central lo hizo de nuevo en un Gigante de fiesta para aumentar el sueño de campeón

Lo cierto es que el colombiano se recuperó rápidamente del esguince de rodilla que sufrió en el partido ante Instituto (se perdió los choque contra San Lorenzo e Independiente) y pudo reaparecer ya en el duelo de octavos de final. Es más, en la previa de Estudiantes se especuló con que podía llegar a ser titular, pero el cuerpo técnico decidió llevarlo al banco.

"Me sentí bien, por suerte no me molestó para nada y espero seguir así. Después de una lesión, cuando uno entra lo hace pensando con algo de temor por algún mal movimiento, pero no pasó nada", le dijo Campaz a Ovación minutos después de haber finalizado el partido ante Estudiantes.

Campaz2CML.jpeg Campaz volvió a jugar después de recuperarse de un esguince de rodilla, por eso el festejo particular tras el gol. Celina Mutti Lovera / La Capital

Holan decide

Si Campaz está bien y Holan lo decide, posiblemente sea una de las variantes (quizá la única) que el técnico canalla lleve a la práctica para enfrentar a Huracán. Y de ingresar lo haría en lugar de Lautaro Giaccone.

Es pronto todavía para aventurar el equipo, pero de no surgir nada extraño, los once de Central que irán en busca de las semifinales del torneo Apertura serían: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra y Federico Navarro; Santiago López, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz o Lautaro Giaccone; Enzo Copetti.