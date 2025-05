La UTA lanzó un paro de colectivos para el 6 de mayo: qué pasará en Rosario

La medida llega tras casi dos meses en que el gremio y las empresas no llegaron a un acuerdo. El panorama a nivel local

Las negociaciones entre empresarios y la UTA en Buenos Aires no llegaron a buen puerto.

En el último encuentro de negociación, las partes continuaron sin ponerse de acuerdo ya que las seis cámaras empresarias del sector (FATAP, AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) no propusieron un incremento y el sindicato rechazó la postura advirtiendo que puede llamar a una medida de fuerza ya que la conciliación obligatoria queda sin efecto.

“Pese a las gestiones realizadas por este Consejo Directivo Nacional, hasta el momento no se ha podido mejorar el ofrecimiento empresarial y se ha agotado el periodo de Conciliación Laboral Obligatoria. Conforme ello, como primera medida, se ha resuelto un paro de actividades por 24 horas para el día martes 06 de mayo del corriente, a partir de las 00:00 hs. a nivel nacional, en empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia", anunció la UTA.

Salarios atrasados

Las empresas argumentan que no pueden ofrecer un aumento salarial ya que la estructura de costos fijada por los gobiernos nacional, provincial y, en este caso, porteño, no establece actualización tarifaria por una suba de salarios. Por su parte, desde la UTA exhiben un desgaste por la falta de acuerdo en la negociación por lo que plantean activar una huelga, presionados por los trabajadores que se ven afectados por no contar con una actualización salarial.