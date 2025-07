El periodista Daniel Gómez Rinaldi fue apuñalado al intentar recuperar su celular robado

El violento asalto que sufrió Daniel Gómez Rinaldi

En una conversación telefónica con la radio en la que trabaja, el periodista Gómez Rinaldi relató el violento episodio que vivió cuando fue asaltado camino a su trabajo. Consultado por su salud y por el episodio, narró: “Estaba como todas las mañanas, yo tomo el colectivo 39 y, cuando subo el primer escalón del colectivo, me arrancan el celular de la mano”.

El periodista explicó que suele revisar su celular mientras espera el transporte público: “Yo, mientras espero el colectivo, voy leyendo el celular para ponerme al día, para después hablar con Paola, nuestra productora”.

Gómez Rinaldi no dudó en reaccionar: “El ladrón sale corriendo por Talcahuano y yo salgo a correr detrás de él mientras le gritaba que me devuelva el celular”. Según contó, el delincuente intentó distraerlo: “Corro por Talcahuano, él tira su bolso, pensando que yo me voy a quedar con su bolso pero yo imaginaba que tenía el celular en la mano”.

“Escucho como una puerta de hierro, entonces me di cuenta que se metió en los conteiner de basura”, relató Rinaldi. Fue entonces cuando decidió abrir la puerta del contenedor: “Lo veo ahí y le digo: devolveme el celular que lo necesito para trabajar”.

La situación se volvió aún más peligrosa cuando el delincuente salió del contenedor: “Empecé a agarrarlo del buzo, a zamarrearlo, y ahí saca un cuchillo y me pega un puntazo en la pierna, y después otro”, relató. Conmovido, reconoció que en ese momento pensó: “¿El próximo cuchillo dónde va a pegar?”.

Cómo se encuentra Daniel Gómez Rinaldi

Afortunadamente, la ayuda no tardó en llegar. “A los dos minutos llegó la policía”, contó. Los oficiales le pidieron el número de teléfono para intentar ubicar el dispositivo robado. “Entonces la policía empezó a llamar y siente en el teléfono que estaba llamando”. Poco después, “se acercó el subcomisario Cáceres para atenderme, los oficiales llamaron al Same, porque a mí me dolía la pierna”.

Sobre la herida de arma blanca, precisó que “es como un puntazo, era como un cuchillo de metal, arriba en el muslo”. Según detalló, el personal médico del Same lo atendió rápidamente: “Me subieron, me revisaron, me hicieron como una limpieza y me preguntaron si yo quería ir a otro lugar”.

