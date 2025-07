Carlos Menem en Tribunales: cuáles fueron las principales causas judiciales contra el expresidente

Los suscriptores de Prime Video viajaron al pasado con el estreno de la polémica y esperada “Menem” , serie que gira en torno a la vida del ex primer mandatario argentino. Y como los frenéticos 90 traen una intensa cuota de drama y turbulencia, para adentrarse verdaderamente en el contexto histórico, es esencial reconocer a los personajes de la ficción, en tanto la gran mayoría representan a personas reales.

Lo cierto es que las ficciones basadas en personas reales siempre traen debates y “Menem” no iba a ser la excepción. Intentar recrear a personas que realmente existieron siempre se torna un tema delicado y más cuando se trata de figuras con tanta relevancia a nivel político, social y cultural como ocurre con un presidente y su entorno.

Lo cierto es que el expresidente estuvo preso, enfrentó cuatro juicios orales y tres condenas, pero murió sin ninguna condena firme. La miniserie repasa algunos de los casos de corrupción que atravesaron su gobierno entre 1989 y 1999. En algunos de los casos, como el llamado “Swiftgate” o el “Yomagate” , que son mencionados en la serie que protagoniza el actor Leonardo Sbaraglia, Menem no estuvo entre los acusados.

Sobresueldos: la única condena vigente al momento de su muerte

En 2015 Menem fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 a 4 años y 6 meses de prisión por el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno con fondos de la Secretaría de Inteligencia. En ese mismo juicio oral también fueron condenados el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo.

Esa condena fue confirmada en octubre de 2018 por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. En ambos momentos Menem tenía mandato vigente como senador nacional. Es decir que tenía inmunidad de arresto. El ex presidente apeló y acudió vía recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero falleció antes de que la Corte tratara ese recurso.

Es el único expediente en el que Menem tenía una condena vigente al momento de su muerte, aunque no estaba en ejecución porque no se encontraba firme.

Armas: de la absolución a la condena y de la condena a la prescripción

La causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia tuvo idas y vueltas. Durante su primera presidencia se dictaron 3 decretos que autorizaban la exportación de armas a Panamá (que no tenía ejército) y a Venezuela. Esas armas fueron adquiridas por Croacia, que estaba en guerra con Serbia, y Ecuador, en conflicto con Perú. Sobre ambas zonas pesaba un embargo internacional para la venta de armas.

Cuando el expediente todavía estaba en la etapa de instrucción, Menem estuvo preso. En junio de 2001 se presentó a la indagatoria ordenada por el juez federal Jorge Urso y al finalizar, el magistrado le comunicó que quedaba detenido. Un mes más tarde lo procesó con prisión preventiva. El ex presidente ya tenía 70 años y Urso le concedió el arresto domiciliario en la quinta de Armando Gostanian, ex presidente de la Casa de la Moneda.

Fueron poco más de 5 meses: en noviembre de 2001 la Corte Suprema anuló la figura de asociación ilícita y dispuso que la causa debía investigarse en el fuero Penal Económico por contrabando. Menem quedó en libertad. En ese fuero fue sobreseído por el juez Julio Speroni en agosto de 2003, pero ese fallo fue revocado. La causa llegó a juicio oral y en septiembre de 2011 Menem fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3.

En marzo de 2013, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución, condenó a Menem por contrabando agravado y ordenó al Tribunal Oral que había dictado la absolución que determinara una pena. Meses más tarde, los jueces de juicio condenaron a Menem a 7 años de prisión. Esa condena fue confirmada en 2017 por Casación.

La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien señaló que otra Sala de la Cámara Federal de Casación Penal debía revisar la sentencia para respetar la garantía del “doble conforme”. Por eso, en octubre de 2018 la Sala I de Casación, pero con otra integración, absolvió a los imputados por prescripción. Según los jueces, se violó la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

De este caso se desprende otro expediente: la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba. El 3 de noviembre de 1995 se produjeron una serie de explosiones en esa fábrica, con un saldo de 7 muertos, cientos de heridos y un gran daño a la ciudad. En esa causa, Menem fue procesado en 2013, sobreseído al año siguiente y nuevamente procesado en 2018, pero murió antes de que se iniciara el juicio oral en su contra.

En 2014 fueron enjuiciados y condenados cuatro funcionarios de Fabricaciones Militares. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba concluyeron que las explosiones fueron intencionales y estuvieron vinculadas con el ocultamiento de material probatorio de la causa “Armas”.

Encubrimiento del atentado a la Amia: absuelto en el juicio oral

El 18 de julio se produjo el atentado contra la sede de la AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos. En 1996 Carlos Telleldín, último propietario de la Renault Trafic blanca que se habría utilizado para el atentado, declaró ante Galeano que antes de la explosión había entregado el vehículo a un grupo de policías bonaerenses. Telleldín y los policías fueron procesados y elevados a juicio oral. En ese juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, probó que Telleldín había recibido US$ 400 mil para involucrar a los policías bonaerenses.

En diciembre de 2003, la Cámara Federal apartó al juez Juan José Galeano de la investigación y en septiembre de 2004 los jueces del TOF N° 3 anularon su investigación y absolvieron a los imputados. Esto dio origen a un nuevo expediente, en el que se investigó al juez, a los fiscales y funcionarios del gobierno de Menem, entre otros acusados, por el encubrimiento del atentado. Es lo que se conoce como “Causa AMIA II”.

En septiembre de 2006, el juez federal Ariel Lijo procesó a Galeano (que ya había sido destituido), a los fiscales Eamon Mullen y Juan José Barbaccia, al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja, entre otros. Lijo también procesó a Menem y a su hermano Munir por un supuesto plan para no investigar a Alberto Kanoore Edul, un empresario de origen sirio.

La causa fue a juicio y en febrero de 2019 fueron condenados Galeano, Anzorreguy, Telleldín, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar, el ex comisario Carlos Castañeda, Mullen, Barbaccia y Ana María Boragni, ex pareja de Telleldín. Menem y otros acusados fueron absueltos.

Venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina: condena y prescripción

En otro expediente se investigó la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina. En marzo de 2019, Menem fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión por el delito de peculado (por una apropiación indebida de un espacio público en favor de un tercero). Sin embargo, en diciembre de ese año la Sala III de la Cámara de Casación lo absolvió. Una vez más, se consideró que se había violado la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

De qué se trata la serie “Menem”

La nueva serie “Menem” sigue los pasos del exmandatario argentino Carlos Saúl Menem. En esta se aborda el recorrido desde su carrera para llegar a ser presidente de la nación cuando se desempeñaba como gobernador de su provincia, La Rioja, hasta su ascenso al poder y su desempeño en el gobierno nacional. La producción no queda exenta de las controversias, los excesos, la ambición, el pensamiento político ni las tragedias de la época.

La serie fue creada por Mariano Varela y dirigida por Ariel Winograd y Fernando Alcalde. Su guion estuvo a cargo de Mariana Levy, Federico Levin, Luciana Porchietto, Silvina Olschansky y Guillermo Salmerón. Mariano Kohan fue el productor ejecutivo junto a las empresas Claxson y Yulgok Media para Amazon Prime Video.

“Menem” fue filmada en dos locaciones centrales: la provincia de La Rioja (Anillaco, Chuquis y el Aeródromo de Anguinán en Chilecito) y la ciudad de Buenos Aires (calles emblemáticas, Estadio Monumental, Casa Rosada, oficinas gubernamentales, etcétera). En la provincia del noroeste se retratan los orígenes del alto mandatario y su ascenso al poder mientras que en la Capital Federal se lleva a cabo todo lo que respecta a su gestión como presidente.