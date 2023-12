Los títulos de Rosario Central y Newell's que solo son oficiales en la memoria de los hinchas

Hubo 4 zonas de 9 equipos, todos contra todos, más dos interzonales. Los dos primeros clasificaban a una rueda final pero a una sola rueda, en cancha neutral. De hecho, Central y Newell’s clasificaron y cuando jugaron en Rosario lo hacían en la cancha del otro: los canallas jugaban en el Parque y los leprosos en Arroyito. En ese Nacional 1974 el campeón fue San Lorenzo y el subcampeón nuevamente Central.

Ese año, la AFA decidió que la clasificación a la Copa Libertadores para los dos cupos de Argentina sería a través de un cuadrangular entre campeones y subcampeones de Metro y Nacional, según el boletín oficial del 8/5/74. Como Central fue subcampeón de ambos torneos el llamado “Torneo Reducido para clasificar a dos equipos a la Copa Libertadores”, se transformó en un triangular.

Este torneo reducido comenzó el jueves 26/12/74 con el triunfo de Central ante San Lorenzo 1-0 con gol de Hugo Zavagno en Racing. Y dos días después, el sábado 28/12, Newell’s con dos goles de Mario Zanabria (uno de penal), derrotó 2- 0 al Ciclón en cancha de Central (neutral). Estos dos resultados clasificaron a auriazules y rojinegros a la Copa Libertadores 1975.

Pero había que definir quien ocupaba el puesto de Argentina 1 en el sorteo de la Libertadores. El lunes 30 de diciembre de 1974, (este sábado se cumplen 49 años) Central venció en Arroyito (cancha nuetral) 2 a 0 a Newell’s con tantos de Mario Kempes y Roberto Cabral, y se quedó con ese lugar.

A partir de allí comenzaron las confusiones en el pueblo canalla. Es que medios periodísticos influyentes como El Gráfico, Goles y algunos diarios nacionales presentaron al equipo de Griguol como “campeón argentino”. Hasta el relator Oscar Marino hablaba en la transmisión de Central campeón. Incluso en 2014, bajo la presidencia de Pablo Scarabino, para homenajear a ese equipo, se agregó esa estrella al escudo, algo momentáneo. Y el ex vicepresidente Ricardo Carloni hizo gestiones en AFA para que este campeonato tenga un reconocimiento oficial.

En cambio, la edición de La Capital del 31/12/1974, el día posterior al clásico, tituló de acuerdo a la reglamentación: “Rosario Central se impuso a Newell’s Old Boys y se acreditó el campeonato triangular selectivo”. Además publicó una apostilla que clarifica la situación: “Mario Sansiena, comisario deportivo, confirmó a La Capital antes del partido que recibió órdenes expresas de AFA para proclamar esta noche un vencedor. Estando previsto en caso de igualdad un alargue de 30 minutos y si sigue el empate se ejecutará una serie de 5 penales. Confirmó que el ganador no adquiría ningún título”. La realidad es que los boletines son muy claros y nunca este reducido fue considerado un título oficial.

Newell’s, campeón Apertura 1990

El 22/12/90, Newell’s empató 1-1 con San Lorenzo (gol de Cristian Rufini de tiro libre) en Ferro en la última fecha del Apertura 1990 y terminó en lo más alto de la tabla. La multitud que viajó a Caballito cumplió con todos los rituales de un campeón. Festejaron con los jugadores el título como tal, Marcelo Bielsa inmortalizó la frase “Newell’s carajo”, la tapa de El Gráfico fue “Newell’s campeón” y el club le puso la estrella al escudo.

Pero la realidad oficial es otra. Ya que a diferencia de lo que sucedió en otras temporadas donde hubo 2 campeones por año y hasta 3 como pasó en la 2012/13 con Vélez ganador de la Superfinal; en la 1990/91, la AFA determinó que solo se iba a consagrar a un campeón.

La resolución del Comité Ejecutivo, firmada por todos los clubes, el 1º de agosto de 1990 y fue publicada en el Boletín Especial 1962 cuando habla del sistema de disputa de la temporada 1990/91 en su punto número 2 dice que se desarrollarán dos torneos denominados Apertura 1990 y Primera División 1991. Luego, en el apartado 5 especifica que si ambos torneos fuesen ganados por el mismo club será el campeón de la temporada 1990/91. Y si fuesen ganados por clubes distintos disputarán dos partidos para determinar al campeón, que fue Newell’s aquel 9 de julio del 91 en la Bombonera.

En Argentina no hay ningún reglamento sobre las estrellas en los escudos de los clubes. Cada uno puede hacer lo que quiera al respecto. En el escudo leproso no figuran los 2 títulos nacionales del amateurismo (Copa de Honor 1911 y Copa Ibarguren 1921) y figuran 7 del profesionalismo. Con la curiosidad que una estrella es la del Apertura 1990, que no tiene reconocimiento de AFA y no está la Copa Escobar 1949, que sí lo tiene.