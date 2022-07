Gabriel Travaglini reveló por qué se eligió a un entrenador australiano para Los Pumas

La charla con el Puma Nº 342 derivó en muchos temas que fueron desde la designación de Cheika, el panorama internacional, la relación con Sanzaar (el consorcio entre Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Argentina) hasta la competencia interna.

La pandemia hizo que Argentina saliera de escena. ¿Cómo ubicaría hoy a Argentina en el contexto mundial? ¿Dónde está parado el rugby argentino?

El rugby argentino no es que salió de contexto, sin ir más lejos este año tenemos la misma cantidad de partidos con Los Pumas que tuvimos en 2019. Argentina sigue participando del consejo de World Rugby, está trabajando, pero el problema es que perdimos el Súper Rugby, hemos perdido Jaguares. Obviamente esto lo disparó la pandemia porque al no haber competencia, los países se cerraron. Nueva Zelanda y Australia estuvieron completamente cerrados y después cuando abrieron empezaron a jugar entre ellos. Ahí se sumó el problema de las conexiones, de la conectividad. Hoy World Rugby recomienda, si tenés más de 20 horas de avión, jugar a los cinco días que llegaste y así el plazo para jugar un partido se hace más grande.

Ahora, directamente no hay conexión

El Rugby Championship este año se programó así para evitar la cantidad de viajes, la carga horaria de esos viajes y de la recuperación. Por eso jugamos dos partidos con Australia acá, para no tener que ir y volver; dos partidos con Nueva Zelanda allá por el mismo motivo y uno y uno con Sudáfrica. El factor de la conectividad es importante. Australia está jugando el Súper Rugby con Nueva Zelanda, Fiji y Samoa. Y a ellos no les importa viajar 15 horas dentro del mismo huso horario. Fisiológicamente dicen que por cada hora de diferencia necesitás un día de recuperación. Ellos le escapan a eso e hicieron un torneo que va camino a la consolidación. Nosotros estamos viendo la misma opción. Evidentemente nos falta. Más allá de esto siempre estamos viendo alguna posibilidad de reinsertar algún equipo en alguna competencia en el mundo. Estamos trabajando mucho con Estados Unidos y Canadá para ver de qué forma se puede armar un torneo más importante con la participación de algunos de los equipos del Pacífico.

Sudáfrica amenaza con irse a Europa. ¿En qué lo puede afectar eso a la Argentina y porque no podemos nosotros hacer lo mismo?

Estamos en una pelea de pesos pesados. Sudáfrica se enojó el año pasado con Nueva Zelanda y todavía se están pasando facturas. Particularmente pienso que quizás viendo esa situación alguien inteligente de estos fondos de inversión, tentó a Sudáfrica para ir a jugar en Europa. También se da lo que decíamos antes: la diferencia entre Sudáfrica y Londres es de tres o cuatro horas. Casi no tenés diferencia y los telespectadores tienen un rango de visión de TV aceptable, no terminás viendo el partido a las 3 AM como cuando nosotros jugamos en Nueva Zelanda o Nueva Zelanda juega acá. Así todo eso lo hace más atractivo. Igualmente, Seis Naciones no lo aceptó y si se da será en 2026. Mientras tanto seguimos teniendo reuniones de Sanzaar y pensando cómo plantear la competencia: tuvimos una en marzo y ahora tenemos otra en Sudáfrica con el Mundial de Seven. Vemos alternativas para definir en qué escenarios podemos seguir trabajando. Nueva Zelanda nos apoya y nos quiere ayudar para que podamos tener competencia, pero nada es rápido. Fijate que en el Súper Rugby, ellos para desarmar lo que tenían e incorporar otras franquicias no les resultó fácil. Pasaron de 14 a 12 equipos, son prueba y error también.

¿Qué significa para usted que Los Pumas jueguen nuevamente en Argentina?

Es muy lindo que Los Pumas vuelvan a presentarse acá. Fue muy cálido verlos a todos, ellos también están muy contentos de jugar acá. Esta movida de hacer partidos en lugares donde el rugby no es tan popular nos va a ayudar a la recuperación y desarrollo.

¿Qué le puede aportar Cheika a Los Pumas?

Es un apasionado del juego. Lo que veo de Michael es que, además de ser un hombre que pasó por distintas culturas, con éxitos y fracasos en su carrera rugbística, tiene el valor agregado de que se ocupa mucho de la persona. No es un motivador de esos que venden humo, es un motivador en serio. Hace sentir a los chicos muy bien y con sus propias herramientas los hace ver que tienen la fuerza y el conocimiento necesario, los convence de lo que tienen, no les dice una cosa por otra. Además, como te dije, se ocupa mucho del ser humano... Fijate que su primera determinación fue hacer la lista de los jugadores que habían jugado el Mundial 2019 y después del Mundial ver cuántos partidos jugaron, cuantas veces se lesionaron y cuánto descansaron. En base a ese análisis, él empezó a detectar a los que estaban un poco saturados y empezó a hacer cambios, porque la idea no es que juegue el mejor, sino que juegue el que está mejor en ese momento.

Un tema tan delicado como la elección de un entrenador, la UAR, ¿Cómo la realiza?

Elegimos a Cheika después de mirar a todos los candidatos disponibles que nos presentó el departamento de rugby de la UAR de acuerdo al perfil de lo que queríamos. Una de las cosas que buscábamos era tratar de cortar este gap que estamos teniendo de Mundial a Mundial. Si nos fijamos, desde Tati Phelan, nunca pudimos terminar un ciclo de Mundial a Mundial. Tati cortó y arrancó Hourcade; el Huevo arrancó jugó un Mundial, seguía hasta el otro, pero cortó, y arrancó Ledesma, que también jugó un Mundial y cortó antes de llegar al otro. Pensamos entonces en traer alguien de afuera que no esté contaminado, que no tenga presión pública o del día a día. Después la Gerencia General se contactó con cada uno de ellos para preguntarle cómo estaban, qué estaban haciendo, cómo veían el proceso de Los Pumas y con ese “scouting” principal empezamos a descartar los que nos dijeron que estaban bien, con proyectos, y fuimos viendo lo que quedaba. Hicimos los análisis correspondientes y participamos en esa definición, por decirlo así, Marcelo (Rodríguez) quien era el presidente en funciones y yo que era el presidente entrante. Lo compartimos con la mesa y se terminó de definir. Esta pregunta me sirve para aclarar algo. Por ahí estamos muy acostumbrados al fútbol, pero la UAR tiene un proyecto de trabajo y una estrategia -en la cual estamos trabajando para relanzarla-, en la que nadie tiene que frenar el progreso y el plan estratégico que definió la UAR. Por ejemplo, lo de Mario pasó el 8 de febrero y si no actuábamos como lo hicimos teníamos que esperar hasta el 30 de marzo para que entre el nuevo consejo y a partir de ahí empezar a analizar a quién elegíamos. Eso no pasó, se resolvió rápido. Si un presidente se va o se queda no es relevante, lo que es relevante es el pensamiento objetivo de la Unión Argentina de Rugby. Acá hay una solución de continuidad.

¿Qué análisis hace de la actuación de Jaguares en la Súper Liga Americana de Rugby (Slar)?

En nuestro análisis, lo que rindió Jaguares fue más que suficiente, porque pusimos un equipo muy joven para darle rodaje a los jugadores y muchos de ellos ya están en la mira de los entrenadores. Además, no es que nosotros jugamos mal, sino que el objetivo de la Slar es que los países de Sudamérica mejoren su juego y de hecho lo han mejorado. Fijate que por primera vez en la historia puede haber tres equipos sudamericanos en un Mundial. Uruguay y nosotros estamos clasificados y a Chile le falta medirse con Estados Unidos. Estamos apostando el crecimiento de Sudamérica de la misma forma que Sudáfrica ayudó a Argentina a instalarse en el plano internacional con la gira de 1965, ya que con esa relación empezamos a tener participación. Eso siempre lo recordamos y lo consideramos.

¿Cuándo empezó esta movida?

En 2013 los uruguayos vinieron al consejo a plantear de qué forma podíamos ayudarlos para que ellos mejoren su rugby. Después se sumó la gente de Chile y empezamos a intercambiar entrenadores, capacitadores y siempre tuvimos esa relación. De hecho, después se desarrolló el América Rugby Championship, por ejemplo. Hace tres años apareció el proyecto de la Súper Liga Americana de Rugby con fondos que World Rugby aportaba para desarrollar la región. A nosotros nos venía bien porque en ese momento Argentina XV tenía un tiempo ocioso (porque estaba la Currie Cup First División) para calzar ahí. En 2019 tuvimos mucha actividad, casi el año cubierto, en 2020 se adosaba la Slar, que eran seis franquicias, y proyectaba a estar cubierto, pero murió con la pandemia. El año pasado cuando se pudo reinstalar, trabajamos en una especie de burbuja porque con la pandemia no se podía transitar tanto y este año, por un tema presupuestario, se achicó por lugares y si Dios quiere el año que viene vamos a poder jugar local y visitante, por eso estamos viendo de sumar dos equipos de Argentina, Uruguay también está viendo si puede sumar dos, de manera de poder ampliar un poquito la Slar. La idea es que se sumen equipos de Norteamérica. Este año, hicimos la primera prueba, jugando dos partidos Peñarol y Jaguares XV con dos equipos de Estados Unidos para empezar a ver cómo venía ese proyecto. Los americanos están abiertos a poder armar una especie de liga un poquito más amplia que nos lleve a tener continuidad todo el año. En eso de buscar equipos para medirse, también hay un ofrecimiento de Sudáfrica de que participemos en la Currie Cup, pero el problema es que son cinco meses instalaciones en Sudáfrica, cosa que no era viable ni económica ni humanamente, por eso lo descartamos.

51972676502_9a6620755b_o.jpg Presidentes. Porfirio Carreras, Luis Castillo, Marcelo Rodríguez, Gabriel Travaglini, Emilio Perasso y el rosarino Carlos Araujo.

Yendo por ese camino se esfuma la idea de la vuelta del Campeonato Argentino.

Cuando yo jugaba el Argentino era buenísimo, pero en septiembre terminaba todo. Aparte jugábamos sábado, miércoles, sábado. La palabra bienestar no existía. Hoy eso sería imposible. Los torneos empiezan en marzo y hay actividad hasta diciembre.

Una realidad que atenta contra la competencia interna es el éxodo de jugadores al exterior. ¿Qué opina?

Ya en agosto de 2019 vimos que 240 pedidos de pases al rugby europeo, ninguno de ellos era para un club conocido. A partir de ese año comenzó otra migración que lamentablemente se da por una falta de proyectos en el país, no por el juego. Esos chicos si bien tienen la herramienta del juego, se van para tener algo más estable, porque acá no tienen nada y la situación económica de nuestro país está complicada. Hay una sangría importante. Algunos van para ver qué pasa porque si acá tuvieran un buen empleo no se van. Pasa con los chicos del interior y también con los de Buenos Aires.

La imagen del rugby fue deteriorada por cuestiones que no tienen que ver con el juego, como el caso de Báez Sosa y los twits de Matera. ¿Cómo está trabajando eso la UAR? ¿Siguen con el Plan 2030?

La violencia en el rugby es ambigua, porque en el juego no está. Es un deporte de fuerza, pero la violencia está contenida. El problema es cuando no tienen la contención de la cancha o del club y van al boliche. Por eso desarrollamos el plan Rugby 2030. La UAR sigue trabajando con ese plan y sus 24 programas, y estamos adicionando a Conecta Rugby parte de esas charlas para que podamos llegar por dos frentes distintos. Estamos tratando de que eso baje también a los clubes. Vamos a profundizar esto, pero sin olvidar que el rugby te enseña y colabora con los padres, pero la educación la tenemos que dar adentro de casa.

Dentro de las canchas, muchas veces los árbitros también sufren otro tipo de violencia

Hoy en día, y hablo por lo que pasa en mi club, los opinólogos de las redes sociales también están en las tribunas y meten presión sobre los árbitros. Ellos (los árbitros) no son ni malos ni buenos, tienen buena voluntad y si ellos no están no hay juego. Criticar a un referí es una aberración. Esa persona tiene dos ojos para mirar a 30 que se quieren matar por la pelota y muchas veces se les cuestiona un fallo a 60 metros cuando él está al lado de la jugada. Respetar a los árbitros es algo que nos debemos.

¿Cómo es la relación con las uniones?

Las relaciones las estamos manejando a través del secretario de uniones, José Fauez, que tiene contacto permanente con todos los presidentes y recibimos algunas inquietudes que puedan tener. Después tenemos reuniones de comisión de uniones, que son tres en el año: una la tuvimos el día de la Asamblea; otra va a ser en el partido con Sudáfrica en Buenos Aires y la última en el Seven de la República, en Paraná. Tenemos muy buen diálogo y estamos trabajando afortunadamente sin conflictos por ahora.

51974242870_1e9f619782_o.jpg Mesa chica. Travaglini junto a Páez Molina, Corbalán Costilla, Dobal y Matías Gorosito.

¿Cómo funciona el Consejo?

La UAR hace ya varios años que instaló la mesa chica, que está integrada por siete miembros. Participan el presidente, los dos vicepresidentes, el secretario, el tesorero, el protesorero y prosecretario, y esa mesa se reúne cada quince días, recibe toda la información que pasan los distintos gerentes que, habitualmente, tienen reuniones de gestión el día anterior. Ellos pasan los informes, se ve lo que está haciendo la parte operativa de la UAR, se hacen algunos ajustes y la devolución. La idea es que la parte rentada de la UAR pueda operar con tranquilidad y libertad para no entorpecer la gestión.

¿Cómo ve el aporte de Rosario a nivel dirigencial?

Rosario siempre aporta muy buenos candidatos. En estos momentos está Matías Gorosito, quien casualmente es el tesorero de la UAR. Siempre digo que tener gente que haya practicado este deporte y que haya participados en distintas comisiones en sus clubes o en sus uniones, ayuda mucho en la gestión porque te da una experiencia de haber vivido desde lo más chico hasta las cosas más importantes. Dirigencia viene de dirigir y no ejecutar. Ejecutar, ejecutan los profesionales rentados. Nosotros dirigimos y tomamos decisiones.

Rugby en tiempos de pandemia

Recordando los tiempos de la pandemia dura, Travaglini contó que “en 2020, cuando el gobierno decidió cerrar todo, nosotros estamos en una reunión de consejo en un hotel del centro (en Capital Federal) y después íbamos a ver Highlanders v. Jaguares, que al momento de la suspensión estaban precalentando. En Santa Fe se estaba por jugar el Argentino M18 y también tuvimos que cancelar todo con los equipos en la cancha. En esa reunión pusimos un plazo de cinco meses, pensando en una posible vuelta, pero después tuvimos que extender ese plazo y lo fuimos pateando para adelante hasta que finalmente no pudimos concretar ningún torneo”.

Ya con la pandemia instalada solamente los dirigentes pudieron aprovechar los zooms, que fue una herramienta que les permitió llegar a todos lados en muy poco tiempo. “Programamos reuniones y pudimos tener charlas con los consejos de las uniones y con los presidentes de cada club de cada unión. Fue muy bueno, porque pudimos escuchar de la propia boca de los presidentes de los clubes lo que nos decían de sus realidades particulares. Recuerdo al presidente de un club de Chaco, que estaba angustiado porque en una de las canchas, al no haber rugby, se le habían instalado tres casillas, se le habían metido ocupas. Ver esas distintas realidades nos sirvió para programar el futuro”, destacó el directivo.

“En el 2021 la propuesta fue reinstalar el juego, no la competencia y en 2022 en esa presentación hablamos de recuperación, de volver a consolidar el juego y volver a armar los equipos para que, en 2023 empezar con el crecimiento”, continuó el presidente quien admitió que “la economía, por la situación general del país, no ayuda a los clubes, sobre todo a los clubes chicos. Estamos viendo de qué forma podemos reinstaurar el juego para que esos clubes vuelvan a tener vida”, completó el máximo dirigente del rugby argentino.

D001.jpg Barbarians en Jockey en 1990. Travaglini disputa una pelota en el line con Pedro Baraldi.

Jugador, entrenador y dirigente

Como segunda línea, ala u octavo, Travaglini disputó con la camiseta de Los Pumas 22 partidos internacionales. Debutó ante Inglaterra en Twickenham en 1978 y se despidió ante los All Blacks, en Wellington, en el Mundial de Nueva Zelanda de 1987. Además, Travaglini jugó para Sudamérica XV en 1980 y formó parte del primer equipo de Los Pumas Sevens en 1981. También fue parte del equipo Barbarians Team Argentina que enfrentó al Jockey Club Rosario en 1990, integrando la segunda línea con Oscar Discaciatti.

En la primera división del CASI, su club, jugó entre 1977 y 1998, fue capitán entre 1980 y 1986 y campeón en tres oportunidades: 1981 (invicto), 1982 y 1985. En dicha institución también fue entrenador y presidente.

Después de tres mandatos con gente del interior (el tucumano Luis Castillo, el rosarino Carlos Araujo y el sanjuanino Marcelo Rodríguez), Travaglini, representante de la Urba, se convirtió desde el 31 de marzo pasado en el presidente Nº 45 en la historia de la Unión Argentina de Rugby.

¿Cómo le gustaría ser recordado?

Esto es como el referato. Cuando ves un partido y el referí no se nota quiere decir que dirigió bien. Yo voy a tratar de que no se note que estoy en la presidencia.