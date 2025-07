La recesión se empieza a sentir y aparecen locales vacíos en el centro

"Pega fuerte la recesión. Los alquileres se estabilizaron pero no hay ventas. Lo del Drei se debe a esto, bajó la facturación. Venimos así desde fines del año pasado. Es muy marcado desde marzo y abril. No hay cierre masivo, por ahora es por goteo", manifestó consultado por La Capital un alto funcionario municipal. ¿La explicación? La falta de poder adquisitivo de los consumidores, tanto asalariados como cuentapropistas.

En este marco, el integrante de la mesa chica del Palacio de los Leones reveló que "crecen los comercios chinos tipo Todo x 2 pesos", por competitividad de precio y facilidades para la importación. "Esto ya pasó y no termina bien", advirtió, pero aclaró: "Hay una diferencia. El mercado laboral es más flexible y hay menos desocupación, porque hay mas opciones de cuentapropismo como Uber, o hacer ventas por apps sin local", remarcó.

Un pacto para vivir

"Hay una caída del consumo. Por ende, baja la actividad económica, y la facturación se desploma. Los costos fijos te siguen comiendo y no hay posibilidad de recuperar, porque si trasladás el valor de la alquiler al precio del producto comercializado, volvés a acentuar la caída de venta", ilustró Ariel D'Orazio, de la Concejalía Popular, una ONG de defensa de los derechos de los que alquilan.

El referente comentó que los alquileres comerciales "siguen aumentando", porque en las renovaciones contractuales "algunos propietarios siguen exigiendo aumento cuando hoy por hoy no hay posibilidad de abarcarlo". Por eso, si no hay un pacto a la baja, consideró que a muchos inquilinos se les tornará imposible el gasto fijo. "A esto se suma el aumento en las tarifas, que hacen un combo determinante. Es prácticamente un certificado de defunción para muchos pequeños comercios", pronosticó.

Ante esta situación, aparecen diferentes salidas. "Esto genera que muchos cierren, que se trasladen a zonas de menores recursos, que se achiquen o que busquen alternativas que no sea tener un local físico, que genera un gasto importante. Por eso hay reconversiones a directamente trabajar con e-commerce y poner en todo caso un showroom, mucho más económico", relató.

Mercado inmobiliario

Alejandro Bassini, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), no observa una crisis sino un "reordenamiento" en el centro: los locales grandes quedan en pocas manos y de las marcas más consolidadas, que combinan la atención física con el e-commerce. "Se ven rubros muy definidos: perfumerías, ropa deportiva y moda urbana. La necesidad de metros cuadrados para ciertas actividades ya no es la misma: un banco, por ejemplo, se mudó de un inmueble de 1900 m2 con siete cocheras a un local de 150 m2", destacó.

Sin embargo, sí observa un impacto de la situación económica en los comercios chicos y medianos: "Hoy no estoy viendo un cierre masivo. No me están llegando cartas documento, ni notificaciones de rescisiones anticipadas. Lo que sí noto es que, cuando aplicás los ajustes y el capital queda alto, hay que sentarse, arremangarse y negociar. Hoy todo se discute: alquileres, condiciones, plazos. Un local vacío no le sirve a nadie. Todos, el emprendedor, la inmobiliaria y el propietario, necesitamos que el circuito siga funcionando", aseguró.

Para observar taxativamente este proceso, el Cocir está preparando un nuevo relevamiento de ocupación y vacancia de locales para los primeros días de julio. "Lo hacemos desde 2020 y este año lo vamos a repetir. Pero además de saber qué locales están vacíos o no, queremos tener una foto de qué actividad se desarrolla en cada local ocupado. Eso nos da un termómetro real del momento que estamos atravesando", adelantó el coordinador del departamento de Estadística.

Estabilización "a la baja"

Las visiones más apocalípticas dicen que el centro "se va a vaciar". "La recesión está pegando fuerte y la economía se acomoda... pero a la baja. Vamos camino a una sociedad peruanizada: polarizada, con una clase alta que accede a todo y una clase baja que sobrevive con lo justo. Lo que desaparece es la clase media", deslizó un comerciante del centro con muchos años de experiencia.

Según su lectura, en este esquema menos de la mitad de los comercios del centro van a poder seguir abiertos: "No hay volumen de consumo que justifique sostener estructuras como las que veníamos viendo. Ya se siente en las grandes tiendas: menos empleados, menos metros atendidos, menos ventas. Y en las galerías pasa algo insólito: los comerciantes pagan más de gastos centrales que de alquiler", confió.

Para la fuente, que pidió hablar en off, no hay señales de recuperación en el horizonte: "El cierre va a seguir. Algunos intentan negociar alquileres que se fueron a las nubes, otros simplemente bajan la persiana. Esto no es un reacomodamiento pasajero: es una caída sostenida. La estabilidad va a llegar cuando la oferta comercial se achique tanto, que logre encontrar algo de equilibrio con una demanda completamente retraída", pronosticó.

Así, para el comerciante el futuro inmediato no es optimista: locales vacíos, ventas en negro, titulares ofreciendo su fondo de comercio, achicando personal, cerrando. No solo en el centro, sino también en los barrios. "El gobierno no tiene un plan económico sustentable, sin mirada hacia el mercado interno, que no le interesa, y sin política de contención. Lo que se viene es una economía del sálvese quien pueda”, cerró.

