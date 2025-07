Frío, poco voto joven, escrutinio récord y ausentismo: lo que dejaron las elecciones a concejales de Rosario

Pocas colas y ausentismo

Sobre el ausentismo, Lodi planteó que "el frío cruzó la jornada". A causa de las muy bajas temperaturas que se registraron durante todo el domingo electoral, las autoridades de cada mesa improvisaron cartelería para mantener los salones cerrados y calefaccionados. "Preveíamos una participación inferior al 60% pero no al 50%, como sucedió en la ciudad de Rosario", dijo.

La menor afluencia de votantes se dio en la mañana. A diferencia de otros comicios que el horario de la siesta es el menos concurrido, en esta oportunidad, si bien en bajo número, los ciudadanos aprovecharon el sol de la tarde y un leve aumento de la temperatura para asistir a votar. En esta oportunidad no observaron un problema que había sido recurrente en las Paso: electores que, al buscarse en el padrón de una escuela, se enteraban de que el lugar de votación que les correspondía no era en el que tradicionalmente habían votado. El hecho de haber repetido los locales y mesas entre Paso y Generales fue de gran ayuda.

Aún así, la constante de los establecimientos de votación fueron los patios y pasillos vacíos. "El ausentismo es un mensaje en las urnas, como lo puede ser el voto en blanco o el voto bronca. La ciudadanía, en un contexto de voto obligatorio, expresó un rechazo hacia lo que la política ofrece hoy. Dicen que no hay motivaciones suficientes como para ir a votar. La gente desconfía, no está conforme con la oferta electoral, no hay candidatos que atraigan o movilicen a participar. Esto se da en un marco de desafección política que no es solo de Santa Fe y Rosario, sino que se ve en otras provincias del país con participaciones cercanas al 60%. El agregado de que, además, hubo votos nulos y votos en blanco", argumentó Lodi.

Para la especialista, esto "pone en discusión la categoría del voto obligatorio como la funcionalidad de las elecciones intermedias". "He escuchado candidatos proponiendo pasar a esta opción en el marco de la reforma constitucional. También genera una preocupación, que no debe ser solo para el periodismo y los analistas, sino para la clase dirigente y el mensaje que le están dirigiendo a ellos", agregó.

En ese sentido, Lodi defendió la existencia de las elecciones primarias y consideró que "ordenan la oferta electoral". "Recordemos que en abril había 42 listas y este domingo votamos entre siete listas. Sin las Paso habría una atomización de la oferta electoral, como probablemente veamos en octubre en las elecciones nacionales", subrayó en diálogo con Carlito y Monumento.

Por último, Lodi explicó que "el calendario electoral desdoblado genera un cansancio y un costo en lo que supone a la administración, y que implica una movilización de recursos gigante". "El problema es que la ciudadanía no cree que la política le esté resolviendo demandas. Hay cierta crisis de los partidos políticos, de qué representan, de cómo se conforman esas listas. El ciudadano ve que dos personas que durante años fueron enemigos acérrimos, hoy ocupan espacios en las mismas listas. Se van desdibujando las entidades partidarias en el marco de los nuevos frentes y ya no está esa lealtad incondicional al partido político, o está, pero se dispersa la oferta y uno no sabe cuál es el candidato que representa efectivamente esos ideales o valores", concluyó.

Voto joven y el compromiso de adultos mayores

Según el OPE, esta elección fue "extrañamente más solitaria". El frío parece haber atentado no sólo con la participación ciudadana, sino también afectado el plan de votar acompañado, de llevar a los niños y hacerlos parte del deber cívico como un juego.

En primer lugar, sorprendió el bajísimo número de jóvenes que fueron a votar. Casi no hubo casos de menores de 18 años que se acercaran a las urnas, aunque el dato más preocupante no es este (ya que no están obligados a votar), sino el de quienes tienen entre 18 y 30 años: una población que brilló por su ausencia. Los nacidos en el siglo XXI fueron quienes menos se interesaron en esta elección.

Como contraparte, encontraron algo que ya venía sucediendo en comicios previos: hubo una destacable participación de personas mayores de 70 años, quienes tampoco están obligadas a votar. De hecho, en el horario de la mañana cuando casi no había movimiento en las mesas, fue cuando se constataron la mayoría de los casos de participación de adultos mayores.

Escrutinio en tiempo récord

El recuento de votos se desarrolló con una rapidez inédita, sin conflictos significativos respecto a la clasificación de los votos. El OPE insistió con que esto se debe no sólo a la existencia de una única categoría con pocas listas en contienda, sino también a la experiencia previa y conocimiento de procedimientos de la dinámica de conteo por parte de autoridades de mesa y fiscales partidarios.

En el 77% de los casos observados fueron solo las autoridades de mesa quienes manipularon las boletas, y en otros hubo participación/colaboración de los fiscales, sobre todo en la tarea de ordenar las boletas.

El escrutinio de mesa llevó un promedio de entre 25 y 30 minutos y no hubo disparidad entre el número de votos y el número de boletas utilizadas.

Para las 19.15 se habían escaneado y enviado los telegramas de todas las mesas observadas bajo la modalidad de jornada completa y observación no participante. Prácticamente, no se registraron demoras en la confirmación de recepción de los mismos desde el centro de procesamiento.

