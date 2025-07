Misterio en Funes: un operativo halló en un camino rural dos camionetas con tres pistolas, un dron y cuatro handys

Un operativo policial en la zona rural de Funes derivó en el secuestro de tres armas de guerra, cuatro equipos de comunicación tipo handy, un binocular, dos escáners para automóviles, dos camionetas (una patentada en Salta y la otra en Buenos Aires) y hasta un dron. Además, un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires quedó demorado, porque no pudo justificar su presencia en el lugar ni la tenencia de una importante suma de pesos y dólares.

Cuando los agentes llegaron al lugar se encontraron con dos camionetas. Según fuentes oficiales, los ocupantes de una de ellas, una Nissan Frontier, se dieron a la fuga en forma inmediata cuando advirtieron la llegada de la policía. La otra pick up, una Volkswagen Amarok V6, quedó en lugar con un solo ocupante.

Mauro Decandido, titular de la seccional 21ª, indicó a La Capital que esa persona es oriunda de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y que manifestó "haberse perdido en la zona luego de compartir un asado con amigos. Además, manifestó que desconocía a los ocupantes de la camioneta Nissan, que se encontró con esa gente de casualidad". Por ese motivo, los efectivos del Comando Radioeléctrico realizaron una requisa al hombre y del auto, que dieron resultados negativos en cuanto al hallazgo de armas de fuego u otro elemento de peligrosidad.

handys funes.jpg

De todas maneras, llamó la atención la aparición en el vehículo de 2.300 dólares, casi 200 mil pesos, dos escaners para automóviles y cuatro teléfonos celulares. El hombre fue demorado y derivado a la subcomisaría 18ª.

¿Dónde apareció la otra camioneta?

Minutos después, la Policía reportó el hallazgo de la otra camioneta que se había fugado del lugar. La Nissan Frontier fue encontrada en un camino rural que sería prolongación de calle San Sebastián, ya cerca del límite con Roldán. Según voceros oficiales, no había nadie cerca del vehículo y "estaba con las cuatro puertas abiertas", describió Decandido, quien consignó que el interior los agentes hallaron dos pistolas Bersa y una Taurus, las tres con balas en sus cargadores; un dron Mavic 3 Pro, cuatro equipos de comunicación tipo handys y un binocular.

Con relación a este segundo rodado, el jefe de la seccional de Funes señaló que hasta el momento "no figuraba con impedimento para circular, pero aparece radicado en Salta. Es probable que si fue robado en las últimas horas todavía no haya ingresado en los registros". En cuanto al hombre que quedó demorado, Decandido explicó que "está a disposición de la Fiscalía de Flagrancia en turno hasta que aclare situación con relación al dinero que llevaba en el vehículo. Tampoco parecía muy creíble que no conociera a los ocupantes de la camioneta Nissa ni que se hubiera perdido en la zona luego de comer un asado con amigos".