La inflación en Bolivia fue del 15,5 % en el semestre, el doble de lo previsto para todo el año

Arandia atribuyó el alza a los bloqueos que realizaron los seguidores del expresidente Evo Morales en las últimas semanas para rechazar la inhabilitación a su candidatura a las elecciones del 17 de agosto. Las protestas se volvieron violentas, con seis fallecidos, cuatro de ellos policías.

Los cortes de ruta fueron en su mayoría en el centro de Bolivia, lo que ocasionó que las regiones productoras de Santa Cruz y Cochabamba no pudieran abastecer al resto del país de productos básicos como el pollo, la carne de res y verduras, entre otros.

Arandia detalló que la carne de pollo subió un 12,99 %, la carne de res 13,39 %, la papa 20,8 % y la cebolla 16,41 %.

El analista económico Jorge Akamine explicó que la escalada de precios se debe también a la escasez de dólares. Sostuvo que el 80 % del sistema productivo de Bolivia necesita el dólar para comprar insumos. Recordó también que en la década pasada el país registró una baja inflación debido a que se mantuvo fijo el cambio, a 6,96 bolivianos por dólar.

Arce, que no buscará la reelección, reiteró que no retirará el subsidio a los combustibles y que no ajustará el tipo de cambio de la moneda estadounidense, a pesar que algunos expertos consideran que el gobierno necesita implementar medidas duras que ayuden a estabilizar la economía.