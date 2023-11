Sergio Massa: "El narcotráfico es un problema de todos los argentinos, no solo de Rosario"

Bueno, primero eliminamos las retensiones a las economías regionales. Y obviamente el sector tabacalero es uno de los principales beneficiados. En segundo lugar, he decidido aumentar el corte del bioetanol. Y eso para la caña de azúcar es muy importante. En realidad, para los biocombustibles, no solamente para la caña de azúcar, en el centro del país, en todas las provincias maiceras, también es importante el aumento del corte porque nos permite agregar valor y nos permite además bajar el nivel de presión sobre el precio de los combustibles. Después hay un tema central que tiene que ver con la industrialización de todo el norte argentino. Y planteé muy claramente que a partir del primero de enero vuelve a regir para todo lo que sea proceso de industrialización nueva el 8-14. Que los que son del norte saben muy bien, es un beneficio impositivo que permite que, durante determinado periodo de tiempo, cinco años, las empresas que se erradican y generan empleo industrial asociado a los recursos naturales de la provincia, en el caso de Jujuy, también el litio, no pagan cargas sociales por sus trabajadores. Asociado además a la posibilidad de tomar beneficiarios de planes sociales, en ese caso, la empresa paga solo la diferencia del salario de convenio y el plan social lo sigue pagando el gobierno. Y por último, un tema central, C-14 como eje central, pero todo lo que es la extensión del Belgrano Cargas, porque para la cooperativa de Monterrico, por ejemplo, en Jujuy, tabacalera, es clave bajar el costo logístico. Pero además tener salida al Atlántico y al Pacífico. Estamos con un acuerdo muy importante de financiamiento con una institución, un banco chino, para terminar todo el trazado de recorrido que permita que el tren tenga centralidad directamente en el Norte, con dos estaciones logísticas, una en Tucumán, otra en Salta, salida al Atlántico y al Pacífico. Eso le baja enormemente los costos logísticos. El objetivo central, no solo para los Jujeños, para todo el norte, es seguir industrializando, para seguir bajando asimetría, porque ustedes saben que en los procesos de apertura económica como los que plantea el otro candidato, terminamos con procesos de caída de la industria y de mucha migración interna. Casi un millón de personas abandonaron el norte argentino en los periodos donde hubo apertura indiscriminada de la economía.

A veces el tren lo terminan utilizando solo algunas empresas.

Sí, pero básicamente ahí lo que tenemos es que tener la firmeza del Estado para que sea para todos.

Maximiliano Alica. Hace varios meses en el Congreso de la Nación hay un proyecto sobre gas natural licuado, conocido como Ley de GNL. Es una ley que apunta a destrabar la posibilidad de que vengan grandes inversiones en Argentina. ¿Por qué ha demorado tanto, por qué demora tanto?

Primero, estoy seguro que la ley va a salir aprobada. Estoy seguro que además va a ser un impulso vital para todo el complejo petroquímico vinculado al puerto de Bahía. Entiendo además que eso tiene que venir acompañado de un cambio en la regulación respecto de CERRI y su central compresora, para poder habilitar mayor flujo de gas para procesar, dejar al puerto de Bahía Blanca. Entiendo que además, la enorme capacidad del puerto de Bahía Blanca nos permite trabajar con lo que son, temporalmente, los barcos procesadores de gas que habilitan a la Argentina rápidamente a empezar a exportar gas licuado y creo que además hay otro dato significativo que cambia la matriz económica del puerto de Bahía Blanca. Ya estamos terminando, para abril del año que viene, el segundo oleoducto de Oldelval que ustedes saben que lo pusimos en marcha por una resolución mía y eso además de aumentar el procesamiento de gas y procesamiento de gas con valor agregado, DAW es el mejor ejemplo, de alguna manera nos habilita a aumentar los volúmenes de exportación de petróleo. Para que tengamos claro, Argentina en el 2022 fue deficitaria en más de 7.000 millones de dólares en matriz energética. Con estas obras, el gasoducto a Néstor Kirchner, el oleoducto a Chile que nos permite exportación directa de Vaca Muerta a Chile, el año que viene vamos a hacer más de 7.000 millones de dólares superavitarios en la balanza energética y sin dudas que la ley en ese sentido va a ser un empujón muy importante, no solamente para el complejo Vaca Muerta y el aumento de la inversión sino para empezar a desarrollar otros sectores vinculados al valor agregado del gas.

Antonio Riccobene, de MDZ de Mendoza. ¿Cómo imagina su eventual gobierno en la región con gobernadores fuertes que llegan a partir de este nuevo mandato? En el caso de Cornejo que vuelve a Mendoza, pero también tenemos el caso de Orrego, de Poggi. Vimos hoy una decisión del actual gobernador, Rodolfo Suárez, de enviar un texto a la corte para frenar una política que usted impulsó desde su gestión en el Ministerio de Economía pero que también tuvo un respaldo en el Congreso de la Nación que tiene que ver con la devolución del IVA y con la eliminación del Impuesto a la Ganancia para la Cuarta Categoría de los Trabajadores. ¿Cómo vio la decisión de Suárez.

Bueno, a ver, primero, el 10 de diciembre yo tengo la responsabilidad y la obligación de gobernar para todos los argentinos, para los que me voten y los que no me voten, para los gobernadores que sean de mi fuerza política y los que no. No importa si en Mendoza, en San Juan o en San Luis gobierna alguien de otra fuerza política porque en San Luis, en San Juan, en Mendoza viven argentinos que necesitan un presidente que los acompañe en las políticas de desarrollo y que de alguna manera los impulse a trabajar en unidad. Yo creo que el cambio más importante que podemos construir desde el 10 de diciembre es cerrar definitivamente la grieta y construir un gobierno de unidad nacional y eso no tiene partidos políticos, nos tiene que tener interesados a todos.

Respecto de la decisión de Suárez, en el 2019 hubo una decisión parecida y en ese momento no hubo judicialización. Entiendo que estamos en proceso electoral y a veces se hacen cosas electorales. La mayoría de los gobernadores que estuvieron conmigo en el CFI que terminaba la elección en la discusión del presupuesto parte del impuesto al cheque y parte del impuesto al país van a ser coparticipables para compensar la caída de recaudación que tienen por ganancias IVA. Ya hay un millón de trabajadores argentinos que este mes cobraron sin que les roben el impuesto a las ganancias. Y yo no lo había prometido en campaña, ni mucho menos, planteándolo desde el 2013, porque para mí el salario no es ganancia. Ver médicos que ahora pueden hacer guardias, ver policías que se animan a hacer horas adicionales, ver docentes a los que tener dos trabajos o dos cargas horarias no se les significaba una pérdida de ingreso por el impuesto a las ganancias.

Daniela Cortés del diario El Territorio de Misiones. Apunto más a conocer a un Sergio Massa ser humano.¿Cómo se maneja en este tiempo tanta ansiedad, tantos viajes, tantos nervios, y, por ejemplo, cómo hace para dormir a la noche? ¿Tiene tiempo para hacer deporte, relajación, yoga, meditación, algo?

Mi familia es la que todos conocen, soy papá de dos chicos, un nene de 18, una nena no tan nena, ya de 21 años. Malena es mi esposa. Tengo la suerte de tener todavía a mis viejos, que son los dos inmigrantes. Tengo un grupo de amigos que nada tiene que ver con la política, que son cable a tierra, juego al truco, algún asado, eso me desenchufa. Después, tiempo para yoga o deporte en estos meses es imposible. La comida en este tiempo hace que haya semanas que baje de peso y me digan qué flaco estabas porque te ves la cara chupada y otras semanas que me digan qué gordo estabas porque comí harinas en un lugar, en el otro. La campaña es así. No es mi primera campaña, tengo varias campañas en la espalda. Tengo también el aprendizaje de los errores de otras campañas que de alguna manera me ayudan a administrar mejor mis ansiedades o mis nervios. Y yo creo que lo más importante es que uno tiene que decir lo que siente y lo que piensa. Y que cuando uno lo hace de manera natural no tiene como presión o nervios. En los debates lo vieron, fui a contar cuáles eran mis propuestas, cuáles eran los errores que sabía que a lo largo de estos años la Argentina había cometido, los propios también y de alguna manera plantear que entendía que venía un tiempo nuevo, un tiempo de cambio que nos obligaba a trabajar con mayor unidad. Y en lo personal y por ahí respecto del dormir y eso, la verdad es que no tomo nada para dormir. Cuando uno mete una actividad detrás de la otra, cuando llega a la casa y termina de contestar mensajes, apoya la cabeza en la almohada y se desmaya.

¿Y se despierta solo, pone alarma?

No, no, con alarma. ¿Cuántas horas de sueño? Depende el día, el otro día tenía un viaje que arrancaba a 8 de la mañana y la noche anterior entre contestar mensajes, cene tarde, terminé 1 y media, me dormí a las 2. Además se me subió el perro a la cama, con lo cual los primeros 10 minutos fueron peleando con el perro porque yo quería dormir y el perro tenía ganas de jugar. Pero no, me dormí a las 2 y a las 7 estaba arriba. Por ahí después estás en un viaje o estás arriba de la camioneta. Hoy, volviendo de Esteban Echeverría, de hacer una actividad con jubilados, me quedé dormido en la camioneta y me quedé dormido y no pasa nada. Fueron 25 minutos de mucha paz. Pero es así, también es cierto que no es todos los días así, sino que es la campaña así y hay que aceptarlo, no queda otra.

Hay una obra que hace mucho tiempo está pendiente, algunas gestiones se lo han prometido, incluso se han presentado proyectos que tienen que ver con el puente que pueda unir Paraná con Santa Fe, estas dos capitales. Porque tenemos el túnel subfluvial que ya tiene más de 50 años de vida. Los especialistas indican que tiene vida útil por delante, pero entendemos que es quizás una obra importante a concretar en un mediano plazo para esta región, para favorecer también lo que es la Ruta del Mercosur y para fortalecer el desarrollo de la Región Centro. ¿Está dentro de los planes?

Hay un programa que es el Programa Federal de Desarrollo de las Regiones, que tiene previstos varios de los puentes con financiamiento internacional. Ahí hay una cosa importante. Cuando uno realiza obras intergeneracionales, en general las termina financiando el gasoducto Néstor Kirchner fue la excepción porque hubo un aporte extraordinario que lo financió, pero en general se terminan financiando con financiamiento intergeneracional, o sea con crédito de largo plazo. Y para eso sí Argentina tiene que tomar deuda, no para financiar jugada de capitales. Yo creo que ahí es muy importante el nivel de priorización que han planteado los gobiernos provinciales, porque además hay otras conexiones. Ustedes saben que Santa Fe tiene planteado como prioridad para Santa Fe el puente que parte de Reconquista y eso de alguna manera respecto de Entre Ríos juega en una cosa de, no digo de pelea, sino de qué se prioriza primero. Entonces cada provincia prioriza y a veces las prioridades no coinciden. La clave es que pongamos sobre la base de la lista de prioridades la priorización con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Para el año que viene nosotros tenemos la posibilidad de priorizar tres obras de estas características y aspiramos a que entre el 10 y el 30 de diciembre entre los gobernadores se pongan de acuerdo sobre cuáles son las prioridades entendiendo qué hace a la realidad de cada una de las provincias.

Bueno, en ese caso tiene relación con lo que planteaba el colega de Mendoza, ¿no? En provincias de Entre Ríos y Santa Fe son dos gobernadores de Juntos por el Cambio, Pullaro y Frigerio, como... Corrientes también.

Claro, pero Corrientes ya está aprobado y Chaco y Corrientes, fíjese que yo firmo el contrato después de la elección y en Corrientes hay un gobernador de otra fuerza política y en Chaco acababa de ganar un gobernador de otra fuerza política distinta a la mía. Ahora, yo tengo que pensar en la Argentina, ¿no? En quién es el gobernador de turno de una provincia o de la otra. Y yo tengo que pensar en el desarrollo federal sin importarme la cuestión partidaria. Firmé el contrato, digamos, con alegría y sabiendo que es algo que le queda a la Argentina, no importa, digamos, quién sea el gobernador en ese momento o quién sea el presidente en ese momento o el ministro que firma el contrato porque tiene que ver con el desarrollo de la Argentina más allá de que los hombres estamos de paso, no todos, digamos, somos inquilinos de responsabilidades, de oficinas con responsabilidades políticas, pero somos inquilinos, estamos de paso. Lo que tenemos que tratar de hacer es que ese paso deje una marca o de alguna manera deje algún cambio en la vida de la gente. Yo no miro si, más allá de que lo conozco hace mucho a Zdero, usted sabe, porque en el 2015 él y Aida Ayala me acompañaron a mí y también porque a Rogelio lo conozco mucho de la vida política argentina, de haberme cruzado una y diez veces. Yo tengo que pensar en términos de desarrollo del país. Bienvenido el gobernador que piense de la misma manera, sin importar, digamos, que en algún momento después compitamos, porque en ese momento somos adversarios, ¿no? Somos adversarios electorales un ratito, pero después tenemos la responsabilidad de gobernar para todos. Frigerio, Zdero van a gobernar para todos los entrerrianos, los chaqueños, lo mismo Pullaro, para todos los santafesinos. No creo que gobiernen solo para los que los votaron. Yo tengo que pensar de la misma manera. Yo plantee con el tema de Pullaro, con mucha claridad, el otro día en Santa Fe, que él no, la provincia tiene un problema muy serio con el tema de seguridad. Entonces, plantee mi programa de prevención, financiado en el Gobierno Nacional para todas las ciudades de Santa Fe, de más de 50.000 habitantes. Ya firmé, además con Jatón y con Javkin, que tampoco son de mi fuerza política, y ya les transferí parte de los recursos, condicionados a que se aplique mi inversión en tecnología, cámaras móviles, sistemas satelitales de monitoreo. Y el 10 de diciembre yo quiero ser presidente, digamos, con una posición muy clara al respecto de la lucha contra la inseguridad. Y esta aparición de la idea de venta libre de armas, que es tan peligrosa me suena, y que está planteada además en la plataforma de la Libertad Avanza.

Sergio Roulier de El 3TV, Radio 2 y Rosario3.com. ¿Qué herramientas hay para combatir el narcotráfico y el enfrentamiento entre bandas narco-criminales. Algo que, sin lugar a dudas, asola a nuestra zona, pero al mismo tiempo es un problema que puede repetirse o se repite en otras ciudades del interior.

Comparto que no es solo un tema de Rosario. Es un tema, en todo caso, de Rosario como puerto, digamos, o como cabecera de playa para toda la Argentina. De hecho, nosotros en los informes de seguimiento de seguridad empezamos a ver movimientos de los grupos que históricamente se movieron en Rosario en el norte de la provincia de Buenos Aires. Pergamino, Junín. Norte y centro de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, no es un problema de Rosario. Es un problema de todos los argentinos y el que yo planteé personalmente. Lo planteé públicamente en Rosario y lo reitero. Central Córdoba, histórico edificio del ferrocarril, que es un edificio emblema para la ciudad de Rosario. Voy terminando la obra porque se la pedí para que la empiecen más allá de la elección. El 10 de diciembre se instala ahí la Agencia Federal de Investigaciones. Tres delitos van a perseguir. Narcotráfico, trata de personas y corrupción. Despliegue operativo de todas las fuerzas federales. Policía de Seguridad Aeroportuaria. Policía Federal Argentina. Prefectura y Gendarmería. Todos unificados en una única operación montada en ese edificio de Central Córdoba como una forma de poner de verdad en la agenda nacional la lucha contra el narcotráfico en Rosario. Escáner obligatorio en los puertos. En todos los puertos privados de Rosario. Escáner obligatorio. No solamente escáner al barco sino escáner de ingreso y salida. Y obviamente además lo que necesitamos ahí es mirar también la acción de la justicia. De la federal y de la provincial. Porque muchas veces la policía detiene y después la justicia libera.

Ángel Casagrande, de La Mañana de Neuquén.¿Qué planes tiene para YPF? Y en alusión a estos dos temas, también su rival en el balotaje dijo que pensaba vender Vaca Muerta abiertamente. ¿Qué planea para Vaca Muerta, para YPF? ¿Qué reflexión hace de lo que dijo Milei?

Voy a empezar de atrás para adelante. Primero, a mí me parece peligroso lo que Milei planteó sobre la venta de Vaca Muerta. Porque lo que desnuda es una ignorancia sobre la Constitución Nacional fenomenal. Porque Vaca Muerta es un recurso de Rio Negro, de Neuquén, de Mendoza. O sea, es un recurso de las provincias. El Estado Federal puede poner regulaciones, pero los recursos del subsuelo, los de la constitución del 94, son recursos de las provincias. ¿Qué va a hacer? ¿Va a intervenir las provincias? Nosotros sentimos que el Estado tiene que estar presente de manera eficiente, ¿no? No dispendiosamente, pero tiene que estar presente. Y los campos CF, Vaca Muerta, son parte del cambio definitivo de matriz económica de la Argentina. Mire, es un segundo campo, Vaca Muerta, y si lo sumamos a Palermo Aike, que es una formación, un tercio de Vaca Muerta, al sur de Vaca Muerta, sobre todo en Santa Cruz, estamos hablando de que es segunda reserva mundial de shale gas, cuarta reserva mundial de sale oil. O sea, Argentina tiene para abastecer los próximos 150 años no solo a los argentinos, a Chile, a Brasil, a Bolivia, que está en declino. Ahora, ahora, ahora... Y le redondeo la idea porque... ¿Cuál es el secreto? El secreto es que todos los mecanismos de facilidad de inversión que pusimos a las empresas, los consolidemos y los ampliemos. Que salga la ley ENG, que salga la ley de cuencas maduras, que habilitemos definitivamente los canales verdes de importación de equipos de perforación, de equipos usados de perforación. Ahí hay todo un tema para seguir trabajando con la tranquilidad de saber que las medidas que tomamos en los últimos 12 meses subieron 50% la inversión y derraman, porque todos piensan que Vaca Muerta derrama el Neuquén. No. Usted tiene en San Miguel, provincia de Buenos Aires, empresas PYME que hoy viven para Vaca Muerta. Usted tiene en Mar del Plata empresas de servicios que viven para Vaca Muerta. Porque han visto crecer el nivel de demanda y ahí el otro gran secreto es aumentar el nivel de formación profesional. Sobre todo porque, por ejemplo, para terminar el gasoducto tuvimos que importar soldadores, porque es un oficio que en la Argentina se ha perdido.

Rafael Ledesma,de El Liberal y Canal 7 de Santiago del Estero. ¿En cuánto tiempo vamos a ver una recuperación de la economía y cómo lo va a lograr?

Si la Argentina estuviese discutiendo una elección que fuera Massa o Larreta, por ejemplo, yo hoy le diría, mire, el 10 de diciembre, gobierne quien gobierne a la Argentina, el año que viene la inflación va a bajar naturalmente a la mitad. O sea, con gobiernos normales que no hagan cosas raras, que no sean saltos al vacío, que no quieran inventar la pólvora, sino que se pongan a ordenar las cuentas públicas, que se pongan a ordenar la inversión. El problema es que esto de decir, mire, voy a cerrar el Banco Central, voy a traer, voy a... ¿Saben cuántos países tienen dolarización? Eso, muy poco. Tres. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. ¿Saben cuántos países tienen Banco Central? No tienen Banco Central, perdón. Porque Ecuador, por ejemplo, tiene dolarización pero tiene Banco Central. Tres también en el mundo. Micronesia y otros dos que tienen un nombre así, Taíbi. ¿Los nombró Patricia Bullrich en el debate? No me acuerdo ahora exactamente. Son guaridas fiscales, además, los que no tienen Banco Central. O sea, están considerados guaridas fiscales. Antes se los llamaba paraísos. Ustedes saben que hubo un cambio en la OCDE y se decidió nominarlos de paraísos a guarida. Porque un paraíso es algo bueno y está claro que los lugares hechos para evadir impuestos son algo malo. Entonces, el crecimiento de las exportaciones de agro, 21.000 millones de dólares más. El crecimiento de la exportación energética, que pasamos de menos 7 a más 7. O sea, una diferencia de 14.000 millones de dólares. El crecimiento del complejo minero. Porque cuando hablamos de Jujuy, le contestamos al colega de Jujuy, al colega de ustedes, ¿no? Nos olvidamos de hablar que además del cannabis que está generando en Jujuy, en La Rioja, una explosión de desarrollo económico por sus aplicaciones medicinales y en la industria textil, también el litio está generando en términos de desarrollo económico algo muy importante. Sobre todo porque además se dio una fusión a nivel global, que es la fusión del Ayben y Alcmin, que de alguna manera pone a la Argentina en un nivel de competitividad aún mayor en el mercado mundial de litio. Ahora, ese crecimiento, que es un primer crecimiento con productos primarios, nosotros tenemos que tener la capacidad de ponerles valor agregado. O sea, a mí me gusta que Argentina exporte litio. Mucho más me gustaría que exporte celdas o baterías de celulares. Y para eso tenemos que trabajar, porque además es un importante trabajo argentino. ¿Cuál es el problema recurrente de la Argentina? Nosotros cada 10 años hay ejercicios que terminan en mega devaluaciones, como la que plantea mi ley ahora, o endeudamientos como el que tuvimos en el 2018, batiendo el récord histórico del Fondo Monetario Internacional. Porque en realidad consumimos más dólares de los que generamos. El primer problema de matriz, nuestras exportaciones valen 550 dólares promedio la tonelada, nuestras importaciones valen 1.100 dólares la tonelada. Siempre pongo el ejemplo que mi vieja más entiende. Una tonelada de trigo vale 300 dólares, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, y un empleo. Una tonelada de harina 440 dólares y tres empleos. Y una tonelada de fideos 1.380 dólares y 11 empleos. Argentina exporta trigo e importa fideos, o a veces exporta harina e importa fideos. Nosotros tenemos que exportar fideos porque exportamos más trabajo argentino, porque pagamos mejor el salario. Y ese es un cambio que nos tenemos que proponer que además requiere de política de Estado. Ahora, ese cambio en el sistema exportador naturalmente va a generar una revaluación de moneda, porque vas a tener mayor cantidad de dólares que ingresan, de los que venían ingresando, y vas a tener el mismo volumen este año, a pesar de todos los problemas que dicen que tuvimos, uno de los cinco años con mayor nivel de importaciones en la historia económica argentina. Entonces, es muy importante que tengamos la capacidad de administrar ese crecimiento de las reservas, fortaleciendo nuestra moneda, porque eso no solo va a bajar la inflación, sino que además nos habilita mejor crédito internacional para nuestras empresas, y mejor crédito interno para la gente. Por eso me animé a plantear en el debate el programa de un millón de créditos hipotecarios acordado por el sistema financiero.

Rafael, Canal 7, Santiago de la Esperanza. La Liga de Gobernadores cuestionó a la Corte Suprema por una cautelar que favoreció al gobierno porteño en una puja con relación por los fondos coparticipables. Un porcentaje que se había dado por DNU, que luego este gobierno por DNU se lo dio a la Provincia de Buenos Aires, pero la cuestión es que la Liga de Gobernadores en un momento impulsó un proyecto de una Corte Suprema Federal ampliada. ¿Usted como presidente apoyaría esa moción?

Dos cosas. Una respecto del tema coparticipación. Nosotros tenemos que ir a un nuevo pacto federal. Y además yo estoy dispuesto a ceder recursos nacionales, como he planteado, como coparticipar impuesto país e impuesto al cheque. Pero también tenemos que ir a una simplificación tributaria. No puede ser que para un comerciante de la provincia de Tucumán haya 150 vencimientos de impuestos en el año. No puede ser. Entonces, nuevo pacto federal. Yo estoy dispuesto a entregar recursos del Estado Federal definiendo las responsabilidades de cada uno. Porque esto es muy importante. Para que después no aparezca esto de, bueno, dame más por esta ventanilla, dame más por esta ventanilla. Nuevo pacto federal. Estoy dispuesto a ceder recursos, transformar en coparticipable el impuesto país, transformar en coparticipable el impuesto al cheque.

Aumentar algún volumen de coparticipación respecto de lo que es el sistema de retenciones. Más allá de que voy a ir gradualmente bajando retenciones al trigo, al maíz y a la soja. Ahora, ahí hay una cosa que es importante. Que es, todos tenemos que ceder un poquito. Y eso significa que, si yo le devuelvo el IVA a 16 millones y medio de personas, y le estoy devolviendo casi 19 mil pesos en la canasta de alimentos, no me puede pasar que mientras yo resigno 21 puntos del precio de un producto de la canasta, tenga a una provincia que cobra 5 puntos de ingresos brutos y a un municipio que cobra 4 puntos de tasa de seguridad e higiene y no se dan nada a ellos. Porque lo que termina pasando es que el esfuerzo que hace el Estado Federal no viene acompañado del Estado provincial o del Estado local. El esfuerzo para recuperar poder de compra en la canasta del jubilado, en la canasta del laburante, del monotributista, lo tenemos que hacer entre todos. Eso por un lado. Respecto del tema justicia.

Indalecio Sánchez, de La Gaceta de Tucumán. ¿Tiene algún plan para redistribuir los subsidios al transporte público de pasajeros?

Separemos calidad de servicio de recurso, de subsidio, porque el recurso lo administra la Nación. La reglamentación, la regulación y el control del transporte lo hacen las provincias y los municipios. En muchos casos, ni siquiera los provinciales de las ciudades. Entonces son como realidades distintas. Lo primero que quiero es contar que ya cambiamos gran parte de esa matriz que venía distorsionada. En el año 2018 los gobernadores de la Nación, los gobernadores de los municipios, en el año 2018 los gobernadores renunciaron al subsidio al transporte. Y en el año 2020, con la aparición de la pandemia, volvimos a poner en marcha mecanismos de subsidio, en teoría para compensar la caída que representaba para las empresas la pérdida de pasajeros, porque había pandemia y estábamos todos encerrados. Y ahí volvió a nacer la discusión sobre el subsidio al transporte, pero la gran mayoría de quienes hoy son gobernadores renunciaron expresamente en el consenso fiscal que firmaron con Macri en el año 2017. A pesar de eso, yo tomé la decisión entendiendo que hay una cuestión de costo, de salario indirecto, de aumentar el volumen de subsidio. Hoy ya estamos en 60-40, 2024 aspiramos a estar en 50-50, pero hay una cosa que es central para nosotros, que es que la provincia o el municipio que quiera recibir el subsidio adhiera a la SUBE, porque si no, los subsidios van a empresarios que en lugar de poner la plata en mejorar los colectivos, las carrocerías, las cubiertas o el salario de los trabajadores, terminan haciendo, como pasó con algunos empresarios de acá de Gran Buenos Aires, contado con liquidación. O sea, jugando a la timba financiera con la plata del subsidio. Yo escucho al otro candidato que plantea esto de la eliminación del subsidio, y un tucumano tiene que saber que el boleto de colectivo le va a costar 725 pesos, el mismo que paga hoy 180 pesos. Un tucumano, un salteño, un santiagueño tiene que saber que con esto de la liberación de precio de NAFTA que plantea el otro candidato, el litro en el subsidio le va a costar 800 mangos de NAFTA común. Más, en el caso del norte, 60 mangos más por costo logístico. Entonces, lo que digo es esto de las palabras bonitas que no se bajan a la realidad de la gente tienen un enorme problema. A mí me parece peligroso que no lo tengamos claro a la hora de desmenuzar qué significa cada propuesta. Porque después el daño lo paga la gente.

¿Usted va a hacer todo lo que dice que va a hacer?

Sí, porque es lo que siento que es mejor para el país. Yo no digo lo que voy a hacer como una cosa voluntarista. Es lo que creo que hay que hacer para que a la Argentina le vaya bien. Dios me dio la gracia de poder ocupar muchas responsabilidades, muchas. Tuve seis años de director de ANSES. Me tocó jubilar a más de un millón y medio de mujeres que no tenían jubilación y que muchas eran víctimas de empleadores que no le habían hecho los aportes. Muchas otras que en realidad no habían tenido aportes y habían estado concentradas en las tareas de cuidado. Me tocó además cambiar definitivamente el sistema de funcionamiento de ANSES. Cuando yo llegué tardaba dos años y medio en la jubilación y me fui con 27 días y por internet haciendo el trámite porque hicimos una revolución tecnológica que se hizo conocida porque yo iba a la tele con la computadora y le contestaba a los jubilados desde lo de Víctor Hugo y desde la radio de Miró y cuando iba al interior hacía lo mismo en algunos medios. Yo creo que Argentina tiene un enorme nivel de capacidad. Tiene recurso humano, tiene recurso natural, tiene elegibilidad global, no tiene guerras, no tiene países enemigos, no tiene crisis, contradicciones fuertes de carácter religioso y eso nos da una enorme oportunidad. Ahora necesitamos ponernos de acuerdo alrededor de 10 temas y comprometernos que esos 10 temas por lo menos por 10 años no los tocamos. Después nos quedan 60 temas para matarnos, discutir, pelearnos. Pero yo escucho cuando dicen no, bueno, eso del cambio climático no existe. Pregúntenle a los 173.000 productores que vivieron la sequía. Pregúntenle a los correntinos y a los misioneros que están viviendo hoy inundaciones. Pregúntenle a todos los productores del sudeste de la provincia de Buenos Aires que tuvieron que cambiar de cultivos por el cambio de humedades y de régimen de lluvias. Pregúntenle a los productores que vivieron la sequía. Pregúntenle a los productores mendocinos que vivieron los granizos y las heladas tardías o a los productores de San Juan. El cambio climático es un dato objetivo de la realidad. Y yo escucho que dicen no, contaminar un río es un tema de depresión. Yo plantee de 3 a 8 años de prisión para que además no sea excarcelable, contaminación de ríos, el tema de tala de bosques y el tema de destrucción de humedales. ¿Por qué? Porque cuando uno ve desiertos transformados en valles productivos como es el caso de Mendoza o San Juan y ve por ejemplo en Mendoza que el agua está en la constitución y escucha a alguien que nos quiere gobernar que dice, contaminar ríos es un problema de precios, se paga una multa y listo habla de privatizar ríos. Digo, privatizar ríos y hasta Costa Marina está escrito, búsquenlo en el programa de la libertad. Yo digo, ¿qué dinero le vamos a dejar a nuestros hijos?