Massa publicará un libro sobre su gestión como ministro de Economía

El ex candidato presidencial por Unión por la Patria Sergio Massa prepara un libro sobre su gestión a cargo de la cartera de Economía y su experiencia como candidato presidencial que será publicado por la Editorial Planeta y se espera que llegue a las librerías en marzo.

Según adelantó el sello, la propuesta del libro fue realizada por el equipo de la editorial al ex ministro de Economía, ex candidato a presidente y ex intendente de Tigre con el objetivo de repasar los 14 meses en los que combinó la campaña con la tarea como funcionario.